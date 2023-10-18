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Прогноз доходов бюджета РТ от налога на прибыль в 2024 году составил 112,8 млрд рублей
Прогнозируемый доход бюджета Татарстана в 2024 году от налога на прибыль составит 112,8 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель министра финансов республики Оксана Кисапова на заседании комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.
«Прогнозируемое поступление налога на прибыль в 2024 году составляет 112,8 млрд рублей. Налог на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Татарстана планируется на уровне 137,5 млрд рублей, из которых в бюджет республики – 96,4 млрд рублей», – рассказала Кисапова.
По ее словам, расчеты по налогам производились на основе прогнозируемого министерством экономики фонда оплаты труда.
Кисапова также отметила, что прогноз поступления акцизов в консолидированный бюджет РТ составляет 43 млрд рублей, а в бюджет Татарстана – 41,4 млрд рублей.
Налог на имущество организаций планируется в размере 39,1 млрд рублей, а неналоговые доходы в консолидированный бюджет прогнозируются в объеме 22,4 млрд рублей в консолидированный бюджет РТ из которых 17,1 – в бюджет республики.
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