Прогноз доходов бюджета РТ от налога на прибыль в 2024 году составил 112,8 млрд рублей

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Прогнозируемый доход бюджета Татарстана в 2024 году от налога на прибыль составит 112,8 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель министра финансов республики Оксана Кисапова на заседании комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Прогнозируемое поступление налога на прибыль в 2024 году составляет 112,8 млрд рублей. Налог на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Татарстана планируется на уровне 137,5 млрд рублей, из которых в бюджет республики – 96,4 млрд рублей», – рассказала Кисапова.

По ее словам, расчеты по налогам производились на основе прогнозируемого министерством экономики фонда оплаты труда.

Кисапова также отметила, что прогноз поступления акцизов в консолидированный бюджет РТ составляет 43 млрд рублей, а в бюджет Татарстана – 41,4 млрд рублей.

Налог на имущество организаций планируется в размере 39,1 млрд рублей, а неналоговые доходы в консолидированный бюджет прогнозируются в объеме 22,4 млрд рублей в консолидированный бюджет РТ из которых 17,1 – в бюджет республики.