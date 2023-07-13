Доходы бюджета РТ на 2023 год увеличены на 26,5 млрд рублей, расходы – на 44 млрд рублей

Доходная часть бюджета Татарстана 2023 года увеличена на 26,5 млрд рублей, расходная – на 44,7 млрд рублей. Изменения в законе о бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов приняли 45-м заседании Госсовета РТ.

«С учетом исполнения бюджета республики за шесть месяцев и ожидаемого исполнения за год налоговые и неналоговые доходы бюджета республики предлагается увеличить на 21,5 млрд рублей», – рассказал министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин.

Плановый показатель по налогу на прибыль организаций увеличен на 15 млрд рублей. Изменения вносятся с учетом ожидаемых поступлений в промышленное производство, строительство, транспорт, торговлю, уточнил глава Минфина.

По налогу на имущество организаций годовой план вырос на 4,5 млрд рублей, а объем неналоговых доходов – на 2 млрд рублей.

Раздел «Безвозмездные поступления» увеличен за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и поступлений от возвратов неиспользованных средств на общую сумму более 5 млрд рублей.

Таким образом, доходы бюджета на 2023 год составят 370,4 млрд рублей, расходы – 415,8 млрд рублей, дефицит достигнет 45,3 мдрд рублей.

В бюджете 2024 года отразят рост доходов по средствам федерального бюджета на сумму 83,6 млн рублей. Расходы бюджета 2024 года будут снижены на 14,8 млрд рублей за счет целевых средств федерального бюджета в связи с опережающим финансированием этих расходов в 2023 году.

Доходы бюджета на 2024 год прогнозируются в сумме 367,4 млрд рублей, расходы – 379,7 млрд рублей, дефицит – 12,2 млрд рублей.