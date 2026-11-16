Доходы бюджета Набережных Челнов выросли на 1,1 млрд рублей

За девять месяцев 2026 года доходы бюджета Набережных Челнов составили 18,7 млрд рублей, увеличившись более чем на миллиард по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом рост обеспечен межбюджетными трансфертами, тогда как собственные доходы города сократились. Об этом на деловом понедельнике сообщила заместитель руководителя исполкома, начальник управления финансов Светлана Мулюкова.

Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 8,3 млрд рублей. Годовой план исполнен на 66% при плановом показателе за девять месяцев 75%.

Основным источником собственных доходов остается налог на доходы физических лиц. За девять месяцев поступления НДФЛ составили 5 млрд 86 млн рублей, увеличившись на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако запланированные показатели роста не достигнуты.

Среди причин – замедление темпов роста заработной платы и сокращение численности работающих на 5 462 человека. При этом снижение поступлений НДФЛ наблюдается со стороны крупных промышленных предприятий. Положительную динамику обеспечили предприятия малого и среднего бизнеса, резиденты территории опережающего развития и бюджетные организации.

Поступления по упрощенной системе налогообложения составили 976 млн рублей. В то же время доходы от патентной системы сократились до 71 млн рублей. Снижение связано с переносом сроков уплаты и сокращением числа налогоплательщиков на 340.

Налог на имущество физических лиц принес бюджету 44 млн рублей, или 8% годового плана. Земельный налог обеспечил 197 млн рублей, или 61% годового плана. Основные поступления по имущественным налогам ожидаются в ноябре в связи с приближением срока их уплаты.

Неналоговые доходы составили 858 млн рублей. Основную долю обеспечила арендная плата за землю – 540 млн рублей. Объем межбюджетных трансфертов достиг 10,5 млрд рублей.

Расходы бюджета Набережных Челнов за девять месяцев составили 18,6 млрд рублей, увеличившись на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На оплату труда с начислениями направлено 66% средств, на благоустройство и содержание городского хозяйства – 16%, на коммунальные услуги и содержание имущества муниципальных учреждений – 6%. В целом на социально-культурную сферу пришлось 78% расходов.

На финансирование национальной экономики выделено более 2 млрд рублей. Из них 1,3 млрд рублей направлено на автомобильный транспорт, в том числе 793 млн рублей – на возмещение затрат предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, и 467 млн рублей – на лизинговые платежи за приобретенные 124 автобуса.

На дорожное хозяйство направлено около 700 млн рублей, на капитальный ремонт жилищного фонда – 267 млн рублей, на содержание и ремонт сетей уличного освещения – 139 млн рублей. Еще 422 млн рублей выделено на озеленение города, содержание парков и скверов.

Комментируя исполнение бюджета, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отметил, что экономическая ситуация остается сложной. Среди основных факторов он назвал высокую ключевую ставку, снижение спроса на машиностроительную продукцию и трудности малого бизнеса.

Отдельно градоначальник остановился на ситуации на КАМАЗе. По его словам, предприятие выпускает качественную грузовую технику, однако в нынешних экономических условиях потенциальные покупатели откладывают ее приобретение. Снижение спроса приводит к сокращению объемов промышленного производства и отражается на поступлениях НДФЛ.

«Необходимо приложить все усилия, чтобы плановые назначения были выполнены в полном объеме. Мы уже обсудили эту задачу с руководителями правоохранительных органов и просим поддержки прокуратуры города. Налоговая инспекция и другие надзорные ведомства работают активно, но прогнозы, к сожалению, пока не выполняются, в первую очередь по темпам роста заработной платы», – подчеркнул Магдеев.

Экономическому блоку исполкома поручено активизировать работу с предприятиями и организациями до конца года. Также мэр напомнил о необходимости уплаты имущественных налогов до 1 декабря. Он отметил, что поступающие в бюджет средства необходимы для своевременной выплаты заработной платы работникам образования и культуры, оплаты коммунальных услуг и обеспечения бесперебойной работы муниципальных учреждений в зимний период.