Доходы бюджета Набережных Челнов в 2025 году превысили 25 млрд рублей

Исполнительный комитет города подвел итоги социально-экономического развития за 2025 год. Об этом на V заседании Городского Совета доложил руководитель исполнительного комитета Фарид Салахов.

По его словам, объем отгруженной продукции в городе составил 750,5 млрд рублей. Стабильность показателей обеспечили ключевые промышленные предприятия, включая КАМАЗ, «АСТЕЙС», «Ремдизель», «НЧТЗ», «Камский Бекон» и «АПК Камский». КАМАЗ произвел 33,5 тыс. грузовых автомобилей, включая первый полноприводный седельный тягач КАМАЗ-65954.

Территория опережающего развития (ТОР) «Набережные Челны», отметившая 10-летие, привлекла в экономику города более 51 млрд рублей инвестиций. В настоящее время статус резидента имеют 50 компаний, четыре из которых присоединились в отчетном году.

Предприятия ТОР создали 10 738 рабочих мест, при этом 88% резидентов являются российскими компаниями. Налоговые отчисления резидентов достигли 41,5 млрд рублей, что в 2,5 раза превышает предоставленные преференции.

Малый и средний бизнес формирует 35% экономики и 36% бюджета города. В Набережных Челнах зарегистрировано 28,4 тыс. субъектов МСП, где занято 144 тыс. человек. Оборот розничной торговли составил 276,8 млрд рублей, показав рост до 102,4% в сопоставимых ценах.

В 2025 году открылось 28 новых торговых объектов площадью свыше 5,5 тыс. кв. м, создано 127 рабочих мест. Для поддержки местных производителей было организовано 308 сельскохозяйственных ярмарок, на которых реализовано 19,4 тыс. тонн продукции на сумму 872 млн рублей.

Доходы бюджета города по итогам года составили 25,1 млрд рублей, из которых собственные доходы достигли 12,3 млрд рублей, что на 21% превышает плановые показатели. Межбюджетные трансферты составили 12,8 млрд рублей. Рост доходной части на 3,1 млрд рублей обеспечен увеличением поступлений по НДФЛ, налогу по патентной системе и неналоговым доходам.

Расходная часть бюджета исполнена в объеме 24,9 млрд рублей. Основная доля – 70%, или 17,4 млрд рублей, направлена на социально-культурную сферу. В частности, на образование выделено 14,8 млрд рублей, на физическую культуру и спорт – 991 млн рублей, на культуру – 800 млн рублей, на социальную политику – 486 млн рублей, на молодежную политику – 301 млн рублей, на здравоохранение – 41 млн рублей.

Дополнительные меры социальной поддержки составили 571,7 млн рублей. В том числе 269 млн рублей направлены на бесплатное питание школьников из семей участников СВО, детей-инвалидов и многодетных семей, 209,7 млн рублей – на летний отдых и трудоустройство несовершеннолетних, 66,5 млн рублей – на освобождение от родительской платы в детских садах для семей участников СВО.

Расходы на перевозку льготных категорий граждан и банные услуги составили 26,5 млн рублей.