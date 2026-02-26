news_header_top
Экономика 26 февраля 2026 10:30

Доходы бюджета Казани за прошлый год выросли на 7,2%

Доходы бюджета Казани за 2025 год составили 62,3 млрд рублей, что на 7,2% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на сессии Казанской городской думы.

«Из них 38 млрд рублей – это налоговые и неналоговые доходы, рост по ним составил 14,2%», – отметил Метшин.

По его словам, расходы бюджета в 2025 году составили 64,3 млрд рублей, это почти на 19% выше уровня прошлого года. При этом 75% всех расходов – свыше 48 млрд – традиционно приходится на социально-культурную сферу.

#Казань #бюджет #Ильсур Метшин
