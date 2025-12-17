Доходы бюджета Казани в 2026 году ожидаются в размере 60,3 млрд рублей

Доходы бюджета Казани в 2026 году составят 60,3 млрд рублей, что на 10,1 млрд больше, чем в 2025 году. Таким прогнозом поделился начальник финансового управления города Ирек Мухаметшин на сессии Казгордумы.

По его словам, доходная часть распределится следующим образом: налоговые и неналоговые доходы – 38,8 млрд рублей, из которых 35,3 млрд – налоговые и 3,5 млрд – неналоговые доходы, и еще 21,5 млрд рублей поступит от межбюджетных трансфертов.

Основными источниками налоговых доходов, как и раньше, остаются НДФЛ, налог на совокупный доход и земельный налог. Прогнозы по ним составляют 20,5 млрд, 6,6 млрд и 4,8 млрд рублей соответственно.

«На основе доходов зеркально сформирована расходная часть, и на 2026 год она планируется также в размере 60,3 млрд рублей», – сказал Мухаметшин. Таким образом, бюджет планируется бездефицитным.

Он подчеркнул, что, как и в прошлые годы, наибольший удельный вес в расходах приходится на социально-культурную сферу – 83%, или 49,8 млрд рублей. 8% расходов, или 4,7 млрд рублей, планируется направить на общегосударственные вопросы, а 2,6 млрд рублей, или 4%, – на национальную экономику.

Еще 3%, или 2,1 млрд, – на ЖКХ и оставшиеся 1,1 млрд – на обслуживание муниципального долга, национальную безопасность, природоохранные мероприятия и прочие сферы.