Доходы бюджета Казани в 2024 году могут вырасти до 41,5 млрд рублей

В следующем году доходная часть бюджета Казани может вырасти до 41,5 млрд рублей. Ожидаемая сумма на 3,7 млрд рублей выше, чем в 2023 году, стало известно на публичных слушаниях в мэрии столицы РТ.

Ожидается, что общий объем налоговых и неналоговых доходов составит 23,8 млрд, из которых на первую часть придется более 21 млрд рублей, на вторую — 2,5 млн рублей.

«Основными источниками налоговых доходов бюджета Казани, как и в прежние годы, остаются налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход и земельный налог, составляющие 91,8% в налоговых доходах бюджета», — перечислил начальник Финансового управления исполкома Ирек Мухаметшин.

На межбюджетные трансферты из республиканской казны в 2024 году придется 17,68 млрд рублей — на 1,6 млрд больше, чем годом ранее. Из перечисленных средств свыше 82%, или 16 млрд, направят на социально-культурную сферу, еще почти 1 млрд пойдет на повышение доступности общественного транспорта.