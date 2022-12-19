Доходы бюджета Казани в 2023 году составят почти 38 млрд рублей

Прогнозируемый доход бюджета Казани на 2023 год составляет свыше 37,8 млрд рублей, что на 5,2 млрд рублей больше утвержденного бюджета на 2022 год. Об этом сообщил начальник Финансового управления исполнительного комитета города Ирек Мухаметшин на заседании Казанской городской думы.

«Общий объем налоговых и неналоговых доходов составляет 21,7 млрд рублей, из которых 19,2 – налоговые поступления и 2,5 – неналоговые. В проекте бюджета на 2023 год также предусмотрены межбюджетные трансферы, которые в 2023 году составят почти 16,1 млрд рублей, что на 11% больше, чем в текущем году», – добавил Мухаметшин.

Расходная часть бюджета в следующем году ожидается на уровне 37,8 млрд рублей, что на 16% больше, чем годом ранее. Основную часть здесь составляют расходы на социально-культурную сферу – почти 30,8 млрд рублей.

«Социально-культурная сфера включает в себя расходы на образование в объеме 25,8 млрд рублей, расходы на социальную политику – 1,7 млрд рублей, на культуру заложен 1,4 млрд рублей, физкультуру и спорт – 1,4 млрд рублей, на молодежную политику предусмотрено 400 млн рублей», – отметил докладчик.

Расходы по другим сферам составляют более 7 млрд рублей: национальная экономика – 1,5 млрд рублей, общегосударственные вопросы – 3,2 млрд рублей, жилищно-коммунальное хозяйство – 1,6 млрд рублей, обслуживание муниципального долга – 350 млн рублей, национальная безопасность – 260 млн рублей, природоохранные мероприятия – 64 млн рублей и отрицательный трансферт – 68 млн рублей.