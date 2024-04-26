Доходы бюджета Казани составят 42,5 млрд рублей, расходы — 47,6

Депутаты Казгордумы внесли изменения в бюджет столицы Татарстана на 2024 год. Об этом сообщает мэрия Казани.

Согласно проекту, представленному начальником финансового управления исполкома Иреком Мухаметшиным, доходы бюджета ожидаются в размере 42,5 млрд рублей, а расходы — 47,6 млрд. Дефицит составит более 4,5 млрд рублей, однако он будет покрыт за счет остатков средств на начало года.