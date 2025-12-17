news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 17 декабря 2025 11:25

Доходы бюджета Казани на 2025 год увеличились на 4,2 млрд рублей

Читайте нас в
Телеграм

Доходы бюджета Казани на этот год увеличены на 4,2 млрд рублей, расходы – на 3,9 млрд рублей. Дефицит снижен на 260 млн рублей. Изменения в законопроекте о бюджете Казани на 2025 год приняли сегодня депутаты на сессии Казгордумы.

«В результате внесенных изменений объем бюджета Казани на 2025 год по доходам составит 58,5 млрд рублей, по расходам – 67,2 млрд рублей, с дефицитом 8,7 млрд рублей», – заявил начальник финансового управления города Ирек Мухаметшин.

Он добавил, что источником покрытия дефицита будут остатки средств бюджета города на начало года.

#Казгордума #Казань #бюджет
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

17 декабря 2025
Отпуск за свой счет: сколько дней можно взять в Татарстане

Отпуск за свой счет: сколько дней можно взять в Татарстане

16 декабря 2025