Доходность по ставкам Ак Барс Банка достигла 22% годовых в рублях и 10% в долларах и евро

Ак Барс Банк вновь повысил ставки по рублевым и валютным вкладам. Изменения вступили в силу 3 марта.



Максимально возможная ставка по вкладу «Алтын» в рублях достигает 22% годовых. Наибольшая доходность доступна при выполнении дополнительных условий — ознакомиться с ними можно на сайте. Минимальная гарантированная ставка по вкладу «Алтын» в рублях — 19,25% сроком на 31 день, 21% — на 91 и 181 день.



Открыть срочный вклад «Просто поймать момент» в рублях можно по ставке до 20% годовых, 10% в долларах и евро. Срочный вклад категории «Просто накопить» доступен по повышенной ставке в рублях до 20% годовых, 10% в долларах и евро.



Ак Барс Банк продолжает обслуживание клиентов в штатном режиме. Все вклады и накопительные счета доступны в полном объеме, банк предлагает по ним максимальную доходность. Клиенты могут открывать депозиты и пополнять их как в отделениях банка, так и в приложении Ак Барс Онлайн.