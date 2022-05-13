Доход прокурора Татарстана за прошлый год составил 3,8 млн рублей

На официальном сайте прокуратуры РТ размещена информация о доходах прокурора РТ Илдуса Нафикова за прошлый год.

Согласно декларации, в 2021 году Нафиков заработал почти 3,9 млн рублей. Кроме того, у главы надзорного ведомства в собственности автомобиль Nissan, моторное судно, участок и дом в 132 кв. метра.

Заместитель прокурора Алексей Заика также отчитался о доходах за прошлый год. По данным декларации, Заика заработал чуть больше 3,1 млн рублей.

