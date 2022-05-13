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Происшествия
13 мая 2022  08:47
Полина Шевчук

Доход прокурора Татарстана за прошлый год составил 3,8 млн рублей

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На официальном сайте прокуратуры РТ размещена информация о доходах прокурора РТ Илдуса Нафикова за прошлый год.

Согласно декларации, в 2021 году Нафиков заработал почти 3,9 млн рублей. Кроме того, у главы надзорного ведомства в собственности автомобиль Nissan, моторное судно, участок и дом в 132 кв. метра.

Заместитель прокурора Алексей Заика также отчитался о доходах за прошлый год. По данным декларации, Заика заработал чуть больше 3,1 млн рублей.
 

 

#илдус нафиков #Прокуратура РТ
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