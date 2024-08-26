Довольный Гатиятулин и подколы по-биляловски: закулисье матча «Ак Барс» - СКА

Первое поражение Гатиятулина на посту главного тренера «Ак Барса2

В то, что «Ак Барс» может пройти весь турнир Пучкова в Петербурге без поражений, верилось легко. Днем ранее СКА провел крайне неубедительный матч против «Сочи» (2:1), победив южан лишь в серии буллитов. А казанцы, напротив, свою победу в игре с «Северсталью» добыли достаточно уверенно, одолев череповчан с разгромным сухим счетом (3:0).

В «Ак Барсе» налажен микроклимат. Это чувствуется и по атмосфере в раздевалке, и в социальных сетях команды. То Яшкин подшутит над Кателевским, несущим большую колонку, назвав его «МС Котлета». То Юдин с Яруллиным дружелюбно попозируют в обнимку перед фотокамерой. Настроение у нового наставника «Ак Барса» Анвара Гатиятулина так же более чем позитивное.

Поражение казанцев от СКА сложно назвать в дословном смысле поражением. В основное и дополнительное время «Ак Барс» не проиграл (3:3). Да и в серии буллитов у «бело-зеленых» отличилось достаточно хоккеистов, чтобы избежать поражения: Барабанов, Сафонов, Семенов. Другое дело, что невероятную результативность в минувший вечер показали нападающие СКА. У питерцев без гола в серии послематчевых бросков ушел только Михаил Григоренко. Остальные игроки хозяев выполнили свои попытки безукоризненно, включая Евгения Кузнецова, который исполнил свой знаменитый «замедленный» буллит.

Поэтому если кого у «Ак Барса» и можно было пожурить за поражение, то, пожалуй, вратаря Тимура Билялова, который вчера оказался совершенно неэффективен в серии бросков один в один.

Да, формально голкипер казанцев подвел клуб в заключительный этап игры. Но относиться серьезно к поражению от СКА Билялов вряд ли будет. Во-первых, как ни крути, матч выставочный. А во-вторых, в течение трех периодов Тимур не раз выручал “Ак Барс” во время опасных моментов, о чем сказал Илья Сафонов в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт».

«Подшучивали ли мы над Тимуром Биляловым в раздевалке после серии буллитов? Нет, игра была тяжёлая, он много раз подтаскивал нас, спасал», – сказал нападающий казанцев.

Юмористический гений Билялова

Сам Билялов, к слову, тоже не спешил заниматься скрупулезным самоедством по завершении игры. Задорно покрутив педали на велотренажере, он увидел недалеко от себя в подтрибунке форварда Михаила Григоренко, того самого, кто как раз-таки не смог ему забить буллит. Закончив упражнения, Билялов подошел к нападающему. А дальше из уст Тимура раздался потрясающий по плотности юмора монолог в сторону Григоренко.

«Миш, слушай, а может, ты к нам перейдешь? У нас как раз под потолком (зарплат) миллионов пять осталось. Ты же за пятеру готов будешь играть в «Ак Барсе». Я знаю, что будешь. А у нас, кстати, как раз место в четвертом звене сейчас свободно. Так что ты давай, подумай хорошо!», – еле сдерживая смех, сказал Билялов.

Григоренко отреагировал на подкол вратаря казанцев с улыбкой, но столь же остроумного ответа придумать не смог. После чего похлопал Тимура по плечу и ушел к себе в раздевалку.

А ведь ирония, между прочим, в исполнении Билялова получилась уж очень хороша. Григоренко, пришедший в СКА на 50 млн в год в статусе одной из главных звезд команды, предсезонку за «армейцев» пока проводит весьма посредственно и выступает номинально именно в четвертом звене. Если форвард не впечатлит Романа Ротенберга осенью, то запросто может выпасть из основного состава СКА. А дальше и шутки про пять миллионов за сезон могут оказаться не так далеки от истины.

Фото: ak-bars.ru

«Нас радует, что мы видим в игре команды»

Три полных периода «Ак Барс» абсолютно на равных бодался со СКА. Перевес у петербуржцев в мастерстве и скорости компенсировался казанцами старательностью и борьбой. В первом периоде подопечные Гатиятулина смутили команду Романа Ротенберга своей дисциплиной и организованностью. Абсолютно по делу и закономерно после стартовых 20 минут «Ак Барс» владел преимуществом в две шайбы.

Во втором периоде СКА прибавил в агрессии, эмоциях, включил полные скорости. Заряженность петербуржцев на матч тоже можно было объяснить. «Ледовый» собрал под своими сводами более 10 тысяч зрителей. Поэтому будьте добры: или проиграйте достойно, показав зрелищный красивый хоккей, или победите, приложив должные усилия.

«Ак Барс» держался, пока удаления у команды не посыпались одни за другими. Это, кстати, настоящая проблема для казанцев на турнире Пучкова. Что в игре с «Северсталью» хоккеисты Гатиятулина дали сопернику уйму большинства, что в матче со СКА «бело-зеленым» время от времени приходилось действовать в формате 4 на 5. На кураже и благодаря численному перевесу петербуржцы сумели к концу второго периода восстановить паритет по счету (2-2).

В третьей двадцатиминутке СКА, конечно, был ближе к победе. На движении и темпе хоккея в исполнении хозяев сыграли и домашние трибуны, и приподнятое настроение после камбэка с 0-2. В середине третьего периода петербуржцы забили-таки, казалось, победную шайбу усилиями Василия Глотова. Но в концовке «Ак Барс» сдюжил и перевел матч в овертайм. Дебютную шайбу за казанцев забросил новичок Егор Коршков.

У «Ак Барса» все еще не проявился к этой минуте яркий гатиятулинский почерк. Тем не менее, нельзя отрицать, что к своей собственной философии команда движется. Новым главным тренером хоккеисты довольны. Молодые игроки видят в Анваре Гатиятулине авторитет, более опытные спортсмены считаются с интересом со всеми его привезенными заокеанскими практиками.

Наставнику казанцев нравится тот путь, по которому сейчас следует перестроенный «Ак Барс», а это важная составляющая успеха тренера.

«Нас радует то, что мы видим в игре команды, нужный рисунок просматривается всё лучше и лучше», – подытожил после матча со СКА Анвар Гатиятулин.

Фото на анонсе: ak-bars.ru