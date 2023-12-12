«Доверяем только тому, что напечатано»: кто они, подписчики газет и журналов?

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мне нравится держать в руках газету, чувствовать ее запах»

Танзиля Закирова из села Кугарчино Рыбно-Слободского района выписывает 11 изданий на татарском языке: «Мәгариф», «Гаилә һәм мәктәп», «Шәһри Казан. Язмыш», «Идел», «Мәйдан», «Казан утлары», «Сабантуй», «Сөембикә», «Мәдәни җомга», «Көмеш кыңгырау», «Авыл офыклары». 61-летняя Танзиля апа – учительница татарского языка и литературы в сельской школе.

Танзиля Закирова Фото: из личного архива Танзили Закировой

— Все эти издания я выписываю за свои деньги. Когда газеты и журналы приходят, я их отношу в школу, раскладываю на первой парте, чтобы ученики взяли, почитали. Они забирают домой, читают. Не все дома получают газеты – у некоторых нет возможности выписывать в таком количестве. Есть многодетные семьи. И хотя у меня тоже нет лишних денег, я выписываю.

Задаю домашние задания по газетным материалам. На классном часе вместе анализируем содержание свежих номеров. Стараюсь заинтересовать. Кто-то из учеников пробует себя в творчестве, пишет стихи, рассказы, я советую им отправить их в редакции. Если опубликуют, то перед всем классом хвалю ученика, ставлю пятерку. Это их вдохновляет.

На страницах газет и журналов иногда встречаются грамматические ошибки. Или предложение составлено не совсем правильно. На уроках мы анализируем тексты, обсуждаем. Детям интересно. Сейчас один из моих учеников интересуется журналистикой, хочет поступить в вуз по этому направлению. Я его поддерживаю, чтобы интерес не угасал. У него уже есть несколько публикаций в районной газете.

Я сама не люблю читать в электронном варианте. Если появляется на сайтах что-то интересное, мои ученики мне рассказывают. А мне нравится держать в руках газету, чувствовать ее запах, мне это приносит удовольствие.

«Самый активный читатель в нашем селе – 75-летний бывший тракторист Халяф Хафизов»

64-летняя Альмира Гатауллина из села Старый Айван Арского района выписывает газеты «Арча хәбәрләре», «Ватаным Татарстан», журнал «Сююмбике».

Альмира Гатауллина Фото: из личного архива Альмиры Гатауллиной

— В детстве наша мама очень любила читать газеты и журналы. Эта любовь передалась и мне. Я росла с убеждением, что в дом всегда должны приходить газеты, журналы.

Мама всю жизнь выписывала «Сююмбике» и «Чаян». Газета «Ватаным Татарстан» всегда лежала на столе. Я тоже эти издания каждый год выписываю, всю жизнь читаю. Когда работала в школе, выписывала журнал «Мәгариф». Детский журнал «Көмеш кыңгырау» был моим помощником в годы, когда работала пионервожатой.

Почту жду с особым предвкушением. У окна у меня стол – кладу на него свои газеты и начинаю читать, растягивая удовольствие. Не все сразу, а по чуть-чуть. Так читать приятнее. Наслаждаюсь запахом свежих страниц…

Мне также интересна тема сельского хозяйства, лечения народными средствами, рассказы о судьбах людей… В последнее время политикой не очень интересуюсь – отошла от этой темы.

Я не могу без чтения. Именно книги, статьи в газетах и журналах дают пищу для размышления. Человек читающий – он думает, анализирует.

Ничего плохого о современной прессе я не могу сказать. Очень хорошо, что они пишут о сложных судьбах – на историях других людей учатся и взрослые, и молодежь. Я сначала читаю сама, а потом рекламирую знакомым, даю им тоже почитать.

Прессу в нашей деревне выписывают. Но, кажется, это больше учителя, семьи интеллигенции. В то же время самые простые труженики села тоже с удовольствием читают газеты и журналы. У нас заведующая сельской библиотекой составляет список самых активных подписчиков. И на самом верху этого списка – 75-летний житель нашего села Халяф Хафизов, который всю жизнь работал трактористом. Замечу, что у нас в селе дети тоже читают газеты. Благодаря стараниям нашего библиотекаря Гульнар Шамсутдиновой, ее умению увлечь, заинтересовать у нас даже дети читают газеты и журналы. Мне кажется, эта миссия действительно должна быть возложена на библиотекарей. Если библиотекарь ответственно относится к своей работе, то культура чтения прессы в бумажном виде сохранится.

Проблема почты есть везде. У нас, например, в селе 200 хозяйств. По словам нашего почтальона, вместо пяти дней, как раньше, им оставили всего два рабочих дня в неделю. За это время им надо раздать не только газеты, но и пенсию. Мне кажется, сокращать рабочие дни почтальонам, урезать им зарплаты – неправильно. В то же время у них есть возможность активнее работать во время подписной кампании – надо рекламировать издания, ведь есть и не очень дорогие подписки. Если есть скидки – тоже сообщать, заинтересовывать людей.

«Стараюсь дома сохранить культуру чтения бумажных версий газет»

43-летняя Резеда Хайруллина – жительница села Кошманово Кайбицкого района. Она выписывает журналы «Сәхнә», «Сөембикә», «Шәһри Казан», «Шәһри Казан. Язмыш», «Мәгариф», «Гаилә һәм мәктәп», «Салават күпере», районную газету «Кайбыч таңнары». Резеда ханум – учительница татарского языка и литературы в Кошмановской средней школе, руководитель театрального кружка.

Резеда Хайруллина Фото: из личного архива Резеды Хайруллиной

— Мои родители – журналисты. Вот уже 33 года трудятся в редакции газеты «Кайбыч таңнары». Моя мама Луиза Сунгатуллина – главный редактор издания, папа Мингазиз – сотрудник редакции. Газеты я читаю, можно сказать, с пеленок. Дома всегда были газеты и журналы. Мама брала меня в редакцию, я видела, как газета появляется на свет. Потом я и сама начала публиковаться. Мои первые заметки печатались в районной газете. Школьницей я любила журнал «Ялкын», туда тоже иногда писала.

Мы живем со свекровью, для нее выписываю газету «Шәһри Казан. Язмыш». Она любит читать о судьбах. Я сама люблю журнал «Сәхнә». Поскольку веду театральный кружок, материалы из журнала использую в работе. Также отметила бы журнал «Мәгариф» – очень помогает в учебном процессе, полезный для учителей журнал.

Для 7-летней дочери и 4-летнего сына выписываю журнал «Салават күпере». Причем каждому ребенку отдельно. Потому что там есть раскраски, задания на вырезание, письменные ответы. Так они каждый использует свой экземпляр. «Салават күпере» очень изменился в лучшую сторону, это отличное современное издание. С помощью мультимедийных средств по-настоящему может заинтересовать современных детей. Я это вижу и очень рада. У меня дочка пошла в первый класс без какой-то специальной подготовки, всему научилась из журнала «Салават күпере». У журнала есть проект «Күңелле әлифба» («Веселая азбука»), благодаря ему дочка самостоятельно выучила все буквы.

Почту мы получаем по пятницам, и этот день у нас как праздник. Дети с большой радостью начинают листать свой журнал, а я знакомлюсь с новыми номерами своих любимых журналов. У нас в селе два почтальона, почта приходит вовремя. Насколько я знаю, подписчиков у нас в деревне довольно много.

Люди в основном выписывают желтую прессу, потому что там близкие для них темы. Встречаются грамматические ошибки. Это расстраивает. Я выписывала один журнал. Там столько ошибок… Читала и возмущалась. Перестала выписывать. Читать невозможно. А вот «Сююмбике» – просто отрада для глаз.

Электронные СМИ особо не читаю. И так мы постоянно в телефоне. Не хотелось бы, чтобы и дети привыкли к такому. Поэтому стараюсь в доме сохранить культуру чтения газет и журналов в их бумажном виде. Надеюсь, эта культура будет жить в будущих семьях моих детей.

«Чтение помогает сохранять ясность ума»

Жительница села Маллятамак Муслюмовского района Замдария Давлетшина выписывает журнал «Сююмбике», а также газеты «Шәһри Казан. Язмыш», «Безнең гәҗит», «Авыл утлары». В свои 80 лет Замдария апа не перестает читать газеты и журналы.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

— Получу пенсию – подпишусь еще и на газету «Сираҗи сүзе». Если выписывать все сразу, то выходит дорого. Пока есть скидки, стараюсь подписаться то на одно, то на другое издание. Многие не выписывают, считают, что подписка дорогая. Особенно пенсионеры. А я выписываю – читать очень хочется!

39 лет работала учительницей. Раньше учителей обязывали выписывать газеты и журналы. Может быть, с тех времен осталась привычка. Я не могу жить без газеты, потому что информацию получаю только оттуда. Людям нашего возраста это просто необходимо, чтобы сохранить ясность ума и всегда иметь представление, что в мире происходит.

Полезных советов много. Варю варенье по рецептам из газет, если получается удачно – рецепт сохраняю. Советы по огороду тоже получаю из газет – когда и что сеять, когда убирать, как уничтожать вредителей. Очень помогает.

У нас в селе самые популярные издания – «Ирек мәйданы», «Шәһри Казан. Язмыш». Газеты о судьбах «Ясминә», «Язмыш кочагы» читают, газета «Акчарлак» также популярна. Поучительные судьбы, жизнь артистов – такое мы любим. В мире сейчас неспокойно – об этом тоже узнаем из газет. Кто-то выписывает одну газету, а кто-то другую, а потом мы меняемся. Иногда просят дать домой несколько страниц, потому что какая-то статья заинтересовала. А ты пока читаешь другие страницы.

Почту приносят один раз в неделю. Всегда прошу почтальонов не задерживать, а принести в тот же день. В деревне многие ничего не выписывают – читают новости просто в телефоне. У нас обычно квитанции по коммуналке кладут вместе с газетами, а когда человек не выписывает газет, эти квитанции попадают в мой ящик – соседи потом забирают. Вижу, что газеты не выписывают даже люди среднего возраста. А совсем молодые точно не читают газет.

Пенсионеры, старики выписывают по несколько газет и журналов. Мы газету не променяем на что-то другое. Я не понимаю, как можно читать с телефона. Это уже не газета! На бумаге – совсем другое дело. Берешь ее в руки, надеваешь очки и читаешь потихоньку, смакуешь, наслаждаешься. Только наше поколение такое понимает. А для молодежи получать какой-то кусок бумаги раз в неделю – это как дикость. Эту почту ждешь, потом проверяешь почтовый ящик, газеты заносишь домой, с наслаждением читаешь, а еще вырезаешь какие-то важные заметки – молодежь считает это все глупостью. А мы без этого жить не можем. Я доверяю только тому, что черным по белому напечатано на странице газеты. У меня нет ни смартфона, ни интернета. Пусть. В интернете много неправды. Что только там не пишут – непонятно, чему верить. А напечатанное в газете не может быть обманом. Мы верим тому, что опубликовано.

Миннефар Давлетбаев, житель села Старый Кырлай Фото: «Арча хәбәрләре»

«Все статьи читаю»

Житель села Старый Кырлай Миннефар Давлетбаев – постоянный читатель районной газеты «Арча хәбәрләре». Полвека отдал работе в колхозе, с женой Муршидой апа вместе прожили 51 год. Воспитали четырех сыновей. Миннефар абый продолжает трудиться – помогает сыну-фермеру.

— Жить не могу без районной газеты. Все эти годы выписывал «Арча хәбәрләре». Телевизор я почти не смотрю, я читаю – газеты, книги. Без районной газеты ничего не узнаешь – не то что происходит в районе, даже у соседей. Читаю каждую статью, – рассказал он.

Регина Габдрахманова, intertat.tatar, перевод с татарского