«Доверие всех слоев населения»: в Татарстане ведется сбор подписей в поддержку Путина

В Татарстане продолжается сбор подписей в поддержку самовыдвижения действующего главы государства Владимира Путина на предстоящих выборах Президента РФ. Пункты открыты в крупных торговых центрах Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска и Зеленодольска.

Сегодня в Казани волонтеры избирательного штаба установили стойку на входе в торговый центр «Кольцо». В первые же минуты к ней выстроилась очередь из желающих поддержать действующего главу России. Среди них были представители различных возрастов и сфер деятельности. Так, одним из первых стал депутат Государственной думы России Айрат Фаррахов.

«Это наш лидер, который доказал, что наша страна может достигать самых лучших результатов и гарантировать права и свободы гражданам России, причем не только на территории страны, но и во всем мире», – заявил он.

По мнению депутата, лидером России должен быть человек, пользующийся доверием жителей страны. «И это единственный человек, пользующийся доверием всех слоев населения. Это человек, которому мы все доверяем», – добавил Фаррахов.

Поддержать действующего Президента пришла также декан юридического факультета КФУ Лилия Бакулина. По ее словам, Владимир Путин — это тот лидер, который может вести Россию по намеченному курсу развития.

«Это те национальные проекты и программы, которые заложены до 2030 года, и, я считаю, что Владимир Владимирович, который много лет руководит страной, сможет в сложной геополитической ситуации двигаться в необходимом направлении развития», – сказала она.

Индивидуальный предприниматель Анвар Камалетдинов решил поддержать Путина за те положительные изменения, которые произошли в стране под его руководством.

«Посмотрите, как производство развивается, социальная инфраструктура растет. Есть уверенность в завтрашнем дне», – заявил Камалетдинов.

Поставить подпись пришла и руководитель пресс-центра региональной организации «Академия творческой молодежи» Елизавета Гонзо. Она отметила, что поддержка Путина ощущается во всех программах и проектах организации.

«Объединяя положительные меры поддержки, которые создаются для молодежи, мы видим какая сейчас молодежная политика и как она изменилась», – поделилась она.

Напомним, что для регистрации кандидата на должность Президента России необходимо собрать 300 тыс. подписей, которые будут переданы в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. При этом от Татарстана, как и от каждого другого региона, может быть передано не более 7,5 тыс. подписей.

Сбор преимущественно организован в крупных торговых центрах Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска и Зеленодольска. Он продлится до конца января этого года.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта текущего года. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия РФ.

В ЦИК подали документы 15 кандидатов, причем четырем из них было отказано в регистрации. Таким образом, документы были приняты у 11 претендентов, в том числе у действующего главы государства Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. На данный момент уже допущены до выборов три кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР) и Николай Харитонов (от партии КПРФ).