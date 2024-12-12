«Доверие мне оказано с авансом»: как прошел исторический съезд Союза композиторов РТ

В Союзе композиторов Татарстана прошел очередной съезд творческого объединения. В присутствии 33 членов (из 60) был избран четвертый за 85 лет председатель. О чем еще говорили участники съезда — в репортаже «Татар-информа».

Открыл заседание доклад уже сложившего обязанности председателя Союза композиторов РТ Рашида Калимуллина. Он подвел итоги года, отметив, что многие мероприятия союза в этом году были посвящены 85-летию объединения.

«Дорогие друзья, я заканчиваю работу в Союзе композиторов Татарстана как председатель и не намерен больше баллотироваться», – заключил свое выступление Калимуллин.

Уже известно, что его преемником стал главный дирижер Татарского Государственного театра драмы и комедии им. К. Тинчурина Ильяс Камал.

«Доверие мне оказано с авансом», — отметил новый председатель Союза композиторов РТ.

Ранее на должность претендовала композитор Эльмира Галимова, однако с июля она руководит Институтом татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ. Два этих поста Рашид Калимуллин посчитал несовместимыми.

«Это мой первый год в Союзе композиторов Татарстана. Я считаю, что Ильяс — лучшая кандидатура на должность председателя Союза композиторов Татарстана. Я сам работаю в авангардной музыке, но для татарской музыки и для Татарстана это самый прекрасный выбор», — рассказал корреспонденту «Татар-информа» композитор, куратор Synesthesia Composition Workshop Роман Пархоменко.

«Прекрасный музыкант, прекрасный организатор, прекрасный человек», – охарактеризовал он нового председателя объединения. Поэтому, уверен Пархоменко, приход нового главы откроет новую «эпоху» в работе Союза композиторов РТ. На это неоднократно обращали внимание и участники съезда.

«Я сам организовываю фестивали и считаю, что в большом коллективе возможна только политика „жесткой хватки“. Если хочется, чтобы все работало, для Ильяса это будет единственный вариант», — поделился мнением собеседник «Татар-информа».

Учитывая отношение Ильяса Камала к национальной музыке и отношение национальных композиторов к новому руководителю, у старшего поколения не будет вопросов, добавил Пархоменко. По его мнению, такое обновление руководства обеспечит «плавный переход полномочий молодому поколению».

Кроме того, на встрече был озвучен новый состав правления Союза композиторов РТ: Алсу Абдуллина, Резеда Ахиярова, Эльмира Галимова, Вадим Дулат-Алеев, который отметил свое 55-летие, Рашид Калимуллин, Ильяс Камал, Эльмир Низамов, Гульнара Тимербулатова, Дарья Гусейнова, Виталий Харисов.

Также на съезде был поднят вопрос о необходимости поддержки союза со стороны Министерства культуры Татарстана. В том числе речь шла о гонорарах композиторов.

«Я точно могу сказать, что на следующий год гонорарная политика будет пересмотрена. Причем ситуация плачевна во всех художественных экспертных советах. Возможно, сама система закупок и экспертного совета будет видоизменена», — ответил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Заключительным вопросом, поставленным на голосование, стало принятие новой редакции устава Союза композиторов. Изменения не коснулись содержания документа, скорее, были учтены веяния времени. Например, членство в творческом союзе теперь не могут получить иностранные агенты и «неблагонадежные» композиторы.