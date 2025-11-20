«Дотащим, Старый»: как бойцы спасли своего 61-летнего командира из Татарстана под огнем

На фото Юрий с цветами / Фото предоставлено Юрием Денисовым / Слева-направо: Рамис (Сафар, г. Альметьевск, Калейкино), Антон (Змей, г. Казань), Юрий (Старый, г. Лениногорск)

Заместитель командира батальона Юрий Денисов из Лениногорского района РТ признается, что больше не отмечает свой день рождения – 14 апреля 2024 года ему сообщили о гибели пяти его солдат.

«В этот день, 14 апреля, мне сообщили о 5 погибших моих солдатах», – вспоминает заместитель командира батальона Юрий Денисов. Эта дата разделила его жизнь на до и после и до сих пор звучит в его памяти.

«Куда? Там же дроны, убьют!» – кричал он медсестре из Набережных Челнов сквозь грохот взрывов и плотную дымовую завесу. Но бесстрашная Ива уже неслась к раненому под огнем, чтобы вытащить его из-под артобстрела. «Вот о таких отчаянных и смелых девчушках нужно писать, а не о нас, мужчинах, которые по своему призванию обязаны защищать Родину», – говорит Юрий Денисов.

Он рассказывает, что в его батальоне служила медрота из десяти девушек. Они работали на самом первом крае, всего в пятидесяти метрах от противника, и спасали раненых бойцов. «Я бы каждой из них воздвиг памятник, – делится собеседник. – А две девушки из Бугульмы вообще сразу после окончания медучилища поехали на фронт».

Юрий Денисов – ветеран Вооруженных сил и МВД, участник боевых действий. Когда в 2022 году по мобилизации призвали его младшего сына Анатолия, он взял документы и отправился в военкомат, чтобы заключить контракт и встать рядом с сыном. Но 61-летнего ветерана развернули: «Не годитесь ввиду возраста». Денисов говорит, что буквально «завалил» военное руководство рапортами. «Переругался со всеми, прежде чем 11 июня 2023 года мне подписали рапорт», – улыбается он.

За его плечами – Ташкентское высшее танковое командное училище, Военная академия имени М. В. Фрунзе, служба в Польше, командование ротой морской пехоты, работа начальником штаба. Однажды дав присягу, он всегда оставался верен ей.

В 2023 году, уже на «нуле», Юрий принял командование мотострелковым батальоном. В Министерстве обороны отметили его лидерство, ответственность, стратегическое мышление, умение поддерживать дисциплину и моральный дух личного состава. Солдаты уважительно называли его Старый, а татары – Бабай: их в батальоне было 75%.

«Знаете, взаимоуважение и взаимовыручка на фронте – на первом месте: читает намаз мусульманин – его спину прикрывает русский, обращается к Богу православный – заслоняет собой татарин. Это закон, основанный на поте и крови, написанный опытом наших отцов и дедов», – говорит Денисов.

19 сентября 2023 года он получил первое ранение – осколочное. Были операции, лечение, реабилитация, снова учился ходить: сначала на костылях, затем самостоятельно. Желание вернуться к своим ускоряло восстановление.

Второе ранение Юрий получил 24 января 2024 года. «На нас шли два танка. Я увидел, как пушка одного из них разворачивается в нашу сторону. Крикнул ребятам: “Ложись!” – и сразу получил множество осколочных ранений в ноги: снаряд разорвался в трех метрах от моей спины». Солдаты закричали: «Старый, ты как?» «Не дождетесь киселя и компота!» – ответил он по рации.

Фото предоставлено Юрием Денисовым

Юрий понял, что ноги онемели и он уже не сможет передвигаться сам. Чтобы не мешать своим, приказал отходить и нащупал в бронежилете две гранаты. «Офицеры в плен не сдаются!» Но четверо бойцов схватили волокуши, уложили его и двенадцать километров несли до безопасной зоны. «Дотащим, Старый!»

«Лежал лицом вниз, а вешу больше ста килограммов, – вспоминает Юрий. – Носилки просели, мы шли через “зеленку”, ветки и сухая трава попадали мне в глаза. Я им и говорю: “Вы меня до госпиталя с выколотыми глазами доставите!”» Черный юмор, признается он, спасает от отчаяния.

Но 14 апреля 2024 года было уже не до смеха. Тогда, находясь в госпитале, он получил сообщение: «В бою потеряли пять 200-х». «Теперь без слез не могу навещать моих погибших товарищей. На каждом кладбище – до боли родные портреты. Но война есть война, без жертв мира нам не добиться», – говорит Денисов.

В апреле 2024 года военно-врачебная комиссия присвоила ему категорию «Д»: полностью не годен к службе. Та же участь постигла его товарищей – Рамиса под позывным Сафар из Альметьевска, которому ампутировали обе ноги, и Антона Змею из Казани, у которого протез на одной ноге. Но, несмотря на тяжелые ранения, они остаются активными: поддерживают боевой дух действующих бойцов, помогают друг другу, волонтерят, покупают необходимые вещи и отправляют гуманитарную помощь на фронт.

О наградах Юрий говорить не любит. «Не за награды и звания воевали». У него медаль Жукова, «За личную храбрость», орден Мужества, «Участник специальной военной операции».

P.S. На вопрос о семье Юрий отвечает просто: «Жена знала, что выходит замуж за военного, для которого дело чести – защищать свою семью и свою землю». Такими же он воспитал и своих сыновей – Виталия и Анатолия.