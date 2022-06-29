Доступное медицинское страхование: за 5 лет число новых клиентов ВСК выросло на 2 млн

Добровольное медицинское страхование является одним из ключевых направлений развития ВСК. Так, доля этого вида страхования в портфеле компании составляет 11,4%, прирост сборов за 2021 год составил 6,3%. Всего с 2010 года объем собранных компанией премий по ДМС вырос с 2,4 млрд до 9,7 млрд рублей в 2021 году.

За последние 30 лет сегмент добровольного медицинского страхования прошел существенную трансформацию – от ограниченного перечня медуслуг, включенных в полис, и клиник, работающих в ДМС, до востребованного технологичного сервиса, позволяющего организовать медицинскую помощь по широкому спектру заболеваний, персонализировать страховое покрытие, а также улучшить качество и доступность медицинской помощи в стране.

Так, с 2016 года объем медуслуг, оказанных клиентам ВСК по полисам ДМС увеличился почти в 3 раза. Количество застрахованных за 5 лет выросло с 7 тыс. до 2 млн человек. На данный момент больше 14 тыс. медицинских учреждений по всей стране являются партнерами ВСК по ДМС.

«Сегодня ДМС – это не просто часть программы лояльности от работодателя или возможность получить консультацию специалистов. Это многофункциональный сервис, позволяющий помочь застрахованному и его семье в решении практически любого медицинского вопроса. Добровольное страхование становится драйвером развития отечественного здравоохранения, в особенности благодаря цифровизации. ВСК одной из первых страховых компаний начала осуществлять телемедицинские услуги – с 2017 года. С этого времени было проведено свыше 35 тыс. онлайн-консультаций, сейчас около 10% клиентов ВСК по ДМС получают медпомощь онлайн. Таким образом, увеличивается доступность медицинской помощи – ведь получить помощь специалиста могут россияне независимо от места проживания», — отмечает Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в топ-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 33 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских агентств: «ruAA» – по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) – по версии АКРА. В 2022 году компания отмечает 30-летний юбилей. Сайт – www.vsk.ru.

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