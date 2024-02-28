Доступно, ненавязчиво и уважительно: в Татарстане проходит проект «ИнформУИК»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане активным избирательным правом обладают 2 928 633 жителя республики

Проект «ИнформУИК» предполагает, что члены избирательных комиссий придут ко всем избирателям. В Татарстане, по данным на начало 2024 года, активным избирательным правом обладают 2 928 633 жителя республики. Адресное информирование до 7 марта проводят почти 10 тысяч членов избирательных комиссий, так называемых обходчиков. Все они прошли соответствующее обучение. Обходчики не агитируют, подчеркивает председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев, приглашают на выборы, рассказывают о самих выборах, адресах избирательных участков и режиме их работы, цифровых сервисах.

«Встречи проходят максимально доступно, информативно, ненавязчиво и уважительно», – говорит Кондратьев.

«Мы говорим, что “ИнформУИК” – это информационно-просветительский проект. Мы хотим пригласить каждого избирателя на выборы и ответить на важные вопросы об участии в голосовании. Знает ли каждый избиратель адрес своего избирательного участка? Или представим, что избиратель в дни голосования планирует отпуск. Как ему принять участие в выборах? На каждый вопрос о выборах и их процедурах есть четкий ответ, гарантирующий соблюдение конституционного права выбирать. Наша цель – чтобы каждый житель Татарстана знал о проходящих выборах Президента России и всех возможностях участия в них», – отмечает председатель ЦИК РТ.

Заходить в квартиры и дома обходчикам запрещено инструкцией

Адресное информирование – это обход по домам. Извещения об обходе появляются возле подъездов домов. Рекомендованное время посещения избирателей: по будням с 17:00 до 20:00, в выходные – с 10:00 до 20:00. Непосредственно в квартиры и дома члены избирательных комиссий не заходят – это запрещено инструкцией.

Весь разговор занимает порядка трех-пяти минут. Никаких персональных данных или личных документов избирателю показывать не надо. Вопросы, которые задают обходчики, имеют общий характер и не затрагивают личную жизнь избирателя.

Организаторы проекта «ИнформУИК» подчеркивают: если избиратель не желает разговаривать, член участковой избирательной комиссии извинится, оставит информационные материалы и уйдет. Заставлять вести беседу обходчики не имеют права. Но все же будут признательны, если избиратель уделит им пять минут своего времени.

Узнать членов избирательной комиссии можно по специальной экипировке. На обходчике – белая накидка с крупным логотипом выборов Президента России, заметный нагрудный значок в форме галочки для голосования, в руках – планшет для записей. Избирателям после беседы оставляют раздаточные материалы – адреса избирательных участков с телефонами, QR-коды на полезные цифровые сервисы, исчерпывающие данные о кандидатах.

Обходчики кроме информирования населения о выборах также ответят на вопросы жителей

«При встрече член избирательной комиссии должен представиться. Вы можете попросить у него показать документы – бейдж, удостоверение с синей печатью избирательной комиссии или паспорт. По умолчанию и в соответствии с законом он это делать сам не обязан, но по просьбе, конечно, предоставит», – поясняет Андрей Кондратьев.

Обходчики кроме информирования населения о выборах также отвечают на вопросы жителей. Например, как принять участие в выборах, если заболел и не можешь прийти проголосовать на свой избирательный участок? «Ответ на этот вопрос знает далеко не каждый избиратель. Между тем возможность проголосовать дома есть на каждых выборах, для этого необходимо обратиться в свою участковую избирательную комиссию. Как узнать ее номер телефона? Члены избирательных комиссий не только рассказывают об этом, но и оставляют удобные памятки», – продолжает Кондратьев.

Члены комиссий также могут подробнее рассказать о механизме «Мобильный избиратель», позволяющий голосовать по месту фактического нахождения, а не по прописке.

Среди вопросов, которые задают обходчики избирателям, – уточнение по количеству зарегистрированных по данному адресу жильцов старше 18 лет. Эта информация нужна для уточнения списков избирателей.

В ЦИК РТ подчеркивают важность проводимой работы по информированию населения. «Мы уверены, что адресная работа с избирателями позволит проинформировать максимальное количество жителей республики, которые воспользуются своим важнейшим конституционным правом в дни голосования», – подчеркивают в ЦИК республики.

«Как председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана призываю всех жителей республики прийти на избирательные участки и отдать свои голоса самым достойным и наиболее заслуженным кандидатам. Приглашаю татарстанцев на избирательные участки 15, 16 и 17 марта. Участки будут открыты с 8:00 до 20:00. Выбирайте удобный день и удобный способ для голосования и сделайте свой выбор!» – резюмировал Андрей Кондратьев.