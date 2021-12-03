«Как правило, их воспитывает одна мама»: в Татарстане растет число детей-инвалидов

В Татарстане на фоне общего снижения числа инвалидов растет доля детей с ограниченными возможностями. Какие меры поддержки предоставляют в республике таким семьям и какие технологии создают для реабилитации сложных пациентов, обсудили эксперты социальных ведомств в общественной приемной «Единой России».

7,5% жителей Татарстана – люди, которые имеют инвалидность

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Три причины инвалидности у детей и взрослых

Депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова проинформировала, что в 2021 году впервые в Татарстане были признаны инвалидами 11,8 тыс. граждан в возрасте от 18 лет. Среди детей инвалидность впервые в этом году получили свыше 1,6 тыс. человек.

В числе основных причин инвалидности у взрослых сохраняются злокачественные опухоли, на долю которых приходится 36%. На втором месте болезни органов кровообращения, на третьем – болезни костно-мышечной системы. Среди причин инвалидности у детей на первом месте психические расстройства и расстройства в поведении. Далее идут болезни нервной системы.

«Если говорить о людях с ограниченными возможностями, то их количество заставляет задуматься о более серьезных мерах поддержки. 7,5% жителей Татарстана – люди, которые имеют инвалидность. Это меньше, чем в среднем по России. Люди с инвалидностью нуждаются в особой поддержке здравоохранения, соцзащиты, ФСС по РТ и других служб», – сказала Ларионова.

Татьяна Ларионова: «В 2021 году впервые в Татарстане были признаны инвалидами 11,8 тыс. граждан в возрасте от 18 лет. Среди детей инвалидность впервые в этом году получили свыше 1,6 тыс. человек» Фото: tatarstan.er.ru

Министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова отметила, что в Татарстане внимательно относятся к нуждам людей с ограниченными возможностями: Совет по делам инвалидов возглавляет Президент РТ. Во всех районах республики созданы муниципальные органы, которые занимаются проблемами инвалидов.

В 2022 году исполнится 10 лет с тех пор, как Россия ратифицировала конвенцию о правах инвалидов. Что же было сделано в регионе за эти годы?

«Десять лет назад мы не знали, что такое доступное среда, а сегодня этот термин прочно вошел в наш обиход, нас окружают доступные объекты культурной и социальной инфраструктуры. На адаптацию построенных ранее объектов и учреждений ушло более 2,6 млрд рублей, что позволило адаптировать 921 объект», – сказала Зарипова.

В системе «Народный контроль» на портале Госулсуг РТ создан специальный раздел «Доступная среда», куда могут обратиться люди, разместить фотографию, показать, какой объект недоступен, но часто используется людьми с ограниченными возможностями. В этом году в систему поступило 473 таких обращений, из них 315 решены положительно.

«В повседневной суете у женщин возникает много вопросов, которые требуют помощи»

Как отметили эксперты, в республике реализуют программу ранней помощи детям-инвалидам. Если в семье рождается ребенок с особенностями в развитии, то до достижения им трехлетнего возраста учреждения здравоохранения, образования и соцзащиты совместно с родителями выстраивают индивидуальную программу реабилитации. При этом учитываются вопросы дальнейшего лечения и обучения малыша.

«Технология называется «раннее вмешательство». Ежегодно порядка 4 тыс. новорожденных детей проходят чрез эту систему. Это ребята с особенностями в развитии, либо с подозрениями на какую-либо патологию», – пояснила глава Минтруда РТ.

Если в семье рождается ребенок с особенностями в развитии, то до достижения им трехлетнего возраста выстраивают индивидуальную программу реабилитации Фото: © Ильнар Тухбатов / ИА «Татар-информ»

В регионе создана сеть детских и взрослых учреждений реабилитации. В последние годы в системе здравоохранения были приняты решения о создании системы медицинской реабилитации, в дальнейшем это направление будет активно развиваться.

Сейчас в 493 семьях Татарстана воспитывается 499 детей с тяжелыми формами инвалидности. Этим семьям требуется ежедневная помощь. Специальные кураторы закреплены за каждой из таких семей. Они помогают решать бытовые и правовые вопросы.

«Как правило, в семьях, где есть очень сложные дети, их воспитывает одна мама. В повседневной суете у женщин возникает много правовых вопросов, которые требуют помощи. Куратор из центра социального обслуживания помогает семье в решении педагогических, социальных, медицинских вопросов, выстраивании коммуникаций с внешней средой», – рассказала Зарипова.

«Подошла одна девушка и сказала, что теперь не боится плиты»

С 2019 года в Татарстане активно развивается система социального сопровождения, а также сеть психоневрологических интернатов. Благодаря этому часть людей с ментальными нарушениями может жить самостоятельно, за пределами соцучреждений.

«Среди людей с ментальными нарушениями есть те, кто не представляет угрозу обществу и может жить за пределами интерната. Наша задача – обучить таких детей. Благодаря поддержке Президента РТ в Зеленодольском центре «Идель» мы создали целый блок с жилыми комнатами на два человека, отдельными санузлами и зонами отдыха, куда приезжают дети и подростки из интернатов на три месяца. За это время их жизнь кардинально меняется. Молодые люди больше не хотят возвращаться в стены интернатов», – сказала министр.

Эльмира Зарипова: «С 2019 года в Татарстане активно развивается система социального сопровождения, а также сеть психоневрологических интернатов» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

В центре «Идель» люди с ментальными нарушениями находят друзей. Недавно одна молодая пара заключила брак, сейчас молодожены проживают в собственной квартире.

«Мы их учим бытовым навыкам: платить за ЖКУ, пользоваться электронными услугами. На прошлой неделе я встречалась с этими ребятами. Ко мне подошла одна девушка и сказала, что теперь не боится плиты», – продолжила Эльмира Зарипова.

Спикер сообщила, что данное направление Минтруд РТ планирует развивать в Казани на базе центра реабилитации «Восхождение». Опыт Зеленодольска в дальнейшем будет распространен по всей республике.

В Татарстане в целом выше, чем по России, уровень трудоустройства людей с инвалидностью. Здесь 28% инвалидов трудоспособного возраста имеют работу. Аналогичный показатель по России составляет порядка 25%. Кроме того, инвалиды из нашего региона активно занимаются творчеством. Девушки участвуют в ежегодном конкурсе «Жемчужина Татарстана». Молодые люди из Казани объединились в творческую инклюзивную студию «Э-моция» и показывают спектакли.

«Это более 10 тыс. человек с ОВЗ по стране, которым предоставят жилье»

В Татарстане оперативно решают жилищные проблемы инвалидов. В федеральном бюджета на последующие 3 года заложены дополнительные средства на обеспечение инвалидов жильем в регионах страны.

«К нам часто обращаются инвалиды с вопросом обеспечения жильем. При утверждении бюджета на последующие 3 года около 7 млрд дополнительных средств на обеспечение людей с ограниченными возможностями жильем «Единая Россия» отстояла. Это более 10 тыс. человек с ОВЗ по всей стране, которым в течение 3 лет предоставят жилье», – сообщила Татьяна Ларионова.

Спикер отметила положительный опыт республики в части развития технологий по социальной адаптации инвалидов. Это ранняя помощь, развитие службы сиделок и многие другие программы, которые облегчают повседневную жизнь людей с ограниченными возможностями.

В 2021 году более 40 тыс. взрослых и более 6 тыс. детей из Татарстана получили автоматическое продление инвалидности Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Участники онлайн-встречи также обсудили временный порядок продления медико-социальной экспертизы для инвалидов Татарстана, который будет действовать до 1 марта 2022 года. Он содержит два новшества, о которых рассказала заместитель руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы по РТ Ольга Пузанова.

«В связи с пандемией коронавирусной инфекции с апреля 2020 года изменился формат проведения медико-социальной экспертизы. Временный порядок утвержден постановлением Правительства РФ. Переосвидетельствование тех, кто по каким-либо причинам не может придти к нам, проводится в автоматическом режиме. Продление производится на 6 месяцев – как людям с инвалидностью, так и гражданам, пострадавшим на производстве. Это первое новшество», – сказала она.

Второе новшество заключается в том, что освидетельствование всех граждан теперь проводится в заочном режиме. Это касается тех людей, которым лечебные учреждения предоставили направления на медико-социальную экспертизу. Исключение составляют лишь те жители республики, которые обжалуют решения, ранее выданные бюро медико-социальной экспертизы. Тогда освидетельствования по желанию людей проводятся в очном режиме. В 2021 году более 40 тыс. взрослых и более 6 тыс. детей из Татарстана получили автоматическое продление инвалидности.

«Если отказались от соцпакета, придется оплачивать дорогостоящие препараты»

Заместитель руководителя Отделения Пенсионного фонда России по РТ Асия Валиуллина сообщила, что право на пенсию по инвалидности сейчас имеют инвалиды первой, второй и третьей групп. В каждом случае размер страховой пенсии по инвалидности определяется индивидуально, в зависимости от продолжительного страхового стажа, уровня заработной платы, величины страховых взносов, причины и группы инвалидности. Согласно ее данным, в Татарстане такие пенсии получают более 56 тыс. человек.

Кроме того, 282 тыс. инвалидов республики пользуются ежемесячными выплатами, в том числе 16,5 тыс. детей-инвалидов. Выплаты назначаются в соответствии с группой инвалидности, их размер индексируется один раз в год, с 1 февраля.

Асия Валиуллина: «Если вы отказались от соцпакета, то придется оплачивать дорогостоящие препараты самим. Вернуть набор социальных услуг можно только через год» Фото: © ИА «Татар-информ»

Еще 147,9 тыс. федеральных льготников из республики имеют право на набор социальных услуг. Он состоит из трех частей и включает в себя: обеспечение лекарствами и медизделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов; путевками на санаторно-курортное лечение; оплату проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Льготники могут получать набор в натуральной форме либо в денежном выражении.

«Некоторые инвалиды пишут заявления об отказе от набора социальных услуг, но я призываю не делать этого. Бывают случаи, когда заболевание требует дорогостоящего лечения. Если вы отказались от соцпакета, то придется оплачивать дорогостоящие препараты самим. Вернуть набор социальных услуг можно только через год», - сказала Валиуллина.

Инвалиды также имеют право на федеральную социальную доплату к пенсии. Она устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма материального обеспечения пожилого человека достигла величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в регионе. В Татарстане на 2021 год установлен прожиточный минимум пенсионера размере 8423 руб. Федеральную социальную доплату к пенсии в этом году получают 50,5 тыс. неработающих пенсионеров республики, в том числе 6,9 тыс. инвалидов.