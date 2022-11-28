«Знай цену живущим и ухаживай за могилами»: в Казани откроют крематорий за 250 млн рублей

Признание Казани лучшим «миллионником» в развитии гостиничного бизнеса, запуск подъемников в переходах для горожан с ОВЗ и строительство нового крематория обсудили сегодня на совещании в мэрии города. Ключевые тезисы докладов выслушал корреспондент «Татар-информа».

Ильсур Метшин: «Победить среди городов-миллионников в Национальной гостиничной премии — это почетно. Это результат большой, планомерной и системной работы» Фото: kzn.ru

«Поток гостей увеличивается. Это не только те, кто приехал отдохнуть, но и деловой туризм»

Еженедельное совещание стартовало с приятной новости – столица республики получила звание лучшего города России для ведения гостиничного бизнеса с населением выше миллиона человек. Гости посещают татарстанскую столицу не только для отдыха, но и ради делового туризма. Всё это стало возможным благодаря системной политике по развитию сектора гостеприимства, прокомментировал награду мэр Казани Ильсур Метшин.

«Победить среди городов-миллионников в Национальной гостиничной премии — это почетно. Это результат большой, планомерной и системной работы. Мы уделяем этому повышенное внимание, начинали еще в период подготовки к Универсиаде. Эта премия для нас, прежде всего, показатель самочувствия отрасли городского хозяйства», — отметил Метшин в ходе делового понедельника в мэрии.

Он добавил, что большая работа была проведена по увеличению количества и повышению качества мест размещения гостей города.

Столица республики получила звание лучшего города России для ведения гостиничного бизнеса с населением выше миллиона человек Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сегодня их уже 229 — это совершенно другой уровень. Персонал также трудится, чтобы постоянно повышать свой профессиональный уровень. Поэтому и поток туристов увеличивается. На август месяц мы имеем уже цифру 2,8 млн туристов. И это не только гости, которые приехали отдохнуть, но и деловой туризм», — заключил мэр Казани.

Глава Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова отметила, что церемония награждения лауреатов премии прошла в Москве 25 ноября. После трех этапов голосования стали известны 38 победителей одного из самых престижных отраслевых конкурсов.

«Казань подавала заявку на участие в премии в номинации „Лучший город для ведения гостиничного бизнеса с населением свыше 1 млн человек“. В финал премии вышли 159 участников, в финал номинации вышли два города — Казань и Волгоград. Всего на данную номинацию подали десять заявок со всей страны», — рассказала Санникова.

Награду директору Комитета по развитию туризма Дарье Санниковой вручил депутат Госдумы РФ Сангаджи Тарбаев Фото: kzn.ru

По ее словам, победитель определялся в несколько этапов: голосование пользователей, экспертов и профессионального жюри.

«Казань получила заветный диплом победителя», — резюмировала докладчица, напомнив, что в предыдущие два года эту номинацию забирал Санкт-Петербург.

«В этом году размер городской выплаты для семей с инвалидами вырос с 3 до 10 тыс. рублей»

Главный доклад совещания был посвящен предстоящей в начале декабря Декаде инвалидов. В Казани давно ведут работу по адаптации города к нуждам людей с ОВЗ, нынешний год не стал исключением. Свыше сотни тематических мероприятий пройдет в татарстанской столице в рамках предстоящей Декады. Организация событий находится в фокусе особого внимания городских властей, заявил мэр Казани.

Он поручил участникам совещания уделить максимальное содействие планам и мероприятиям в рамках предстоящей Декады инвалидов.

«Программа запланирована большая, более ста мероприятий. Учитывая сложности с мобильностью этой категории горожан, прошу особое внимание уделить вопросам организации мероприятий, продумать всё до мелочей», — отметил Метшин.

Гузель Сагитова: «Мы изыскиваем собственные ресурсы и прилагаем усилия, чтобы у людей с ограничениями по здоровью было больше возможностей для передвижения по городу, образования и развития» Фото: kzn.ru

С основным докладом по теме выступила заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова. Она напомнила, что ежегодно с 1 по 10 декабря в стране проходит Декада инвалидов, проведение которой стало доброй традицией. В Казани проживают более 82 тыс. инвалидов, среди которых около 5,6 тыс. детей. На протяжении последних лет создание инклюзивной городской среды в столице РТ находится среди приоритетных направлений.

«Мы изыскиваем собственные ресурсы и прилагаем усилия, чтобы у людей с ограничениями по здоровью было больше возможностей для передвижения по городу, образования и развития», — подчеркнула Сагитова.

Так, в Казани проводятся специализированные смены в детских лагерях, обучающие курсы для волонтеров, реализуется карта доступности городских объектов для инвалидов и маломобильных людей в виде Telegram-бота.

«На сегодня база данных Telegram-бота содержит информацию примерно о 700 объектов. Запущен сайт „Добрая Казань“, который содержит информацию обо всех досуговых, лечебных, реабилитационных и образовательных возможностях для людей с ОВЗ Казани», — рассказала докладчица.

Не менее важной является и системная работа по адаптации объектов инфраструктуры, в том числе спортивных, для людей с ограничениями по здоровью Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Она добавила, что в районах города также были организованы инклюзивные досуговые центры. Не менее важной является и системная работа по адаптации объектов инфраструктуры, в том числе спортивных, для людей с ограничениями по здоровью.

«Планируется проведение 12 физкультурно-спортивных мероприятий, приуроченных к Международному дню инвалидов. Среди них самым крупным будет праздник „Сильные духом“, который ежегодно проводится по пяти видам спорта. В этом году он состоится 6 декабря в спортивном комплексе „Триумф“», — уточнила Сагитова.

Она заверила, что системная инклюзивная работа также ведется в городских школах, библиотеках и культурных учреждениях Казани.

«Ежегодно из бюджета города выделяется материальная помощь для семей, воспитывающих детей-инвалидов. По поручению мэра в этом году размер такой помощи был увеличен с 3 до 10 тыс. рублей. Она была оказана 312 семьям на сумму свыше 3 млн рублей», — заключила Сагитова.

Игорь Куляжев: «В зимний период они (лифты — прим. Т-и) не работают в наших условиях, поэтому нужно делать утепленные шахты» Фото: kzn.ru

«Нужно оборудование, которое точно будет работать в наших погодных условиях»

Тему инклюзивной городской среды продолжил другой докладчик - заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев. Он рассказал о проблеме с подъемниками в надземных городских переходах. Для их замены и приведения в рабочее состояние потребуется 442 млн рублей. Подъемники, востребованные горожанами с ограниченными возможностями здоровья, нужно утеплить для работы в зимнее время года.

«В зимний период они (лифты, — прим. Т-и) не работают в наших условиях, поэтому нужно делать утепленные шахты. Общая сумма на первые 17 лифтов составляет 442 млн рублей. Сейчас мы изыскиваем источник финансирования для работ. Это будут лифты, приспособленные для инвалидов, со специальными кнопками, чтобы люди могли безбарьерно ими пользоваться», — пояснил Куляжев.

«Нужно выбрать оборудование, которое точно будет работать в наших погодных условиях. На два года разбить и двумя этапами решить этот вопрос» Фото: © «Татар-информ»

В ответ на это мэр Казани поручил провести поиск финансирования проекта и предложил решать проблему поэтапно.

«Нужно выбрать оборудование, которое точно будет работать в наших погодных условиях. На два года разбить и двумя этапами решить этот вопрос», — дал поручение Метшин.

В Казани начали разработку квартир для людей с ОВЗ

Не менее важным аспектом доступной городской среды является и специализированное жилье, которое адаптировано под нужды людей с ограничениями. В Казани уже приступили к его созданию, сообщил начальник Управления жилищной политики города Ренат Шамсутдинов.

Ренат Шамсутдинов: «В настоящее время в муниципальном жилищном фонде адаптированное жилье отсутствует. Начата работа над решением данного вопроса» Фото: kzn.ru

По его словам, речь идет о типовых проектах квартир, приспособленных под потребности людей с ограниченными возможностями здоровья.

«В настоящее время в муниципальном жилищном фонде адаптированное жилье отсутствует. Начата работа над решением данного вопроса. Так, в техзадание на проектирование домов в поселке Юдино включено семь адаптированных квартир. В квартирах расширены дверные проемы, двери оснащены доводчиками, увеличены размеры санитарных узлов и холлов», — рассказал чиновник.

Он добавил, что в дальнейшем такие типовые решения адаптированных квартир могут быть применены и в других городах республики.

«С 2007 года количество обращений в мэрию выросло в 30 раз»

Вторая половина совещания началась с доклада, посвященного коммуникациям городских властей с горожанами. За прошедшие месяцы 2022 года в адрес мэрии поступило свыше 480 тыс. обращений казанцев. Характер запросов горожан говорит о росте качества их жизни и повышении требований к городским услугам, рассказал руководитель аппарата исполкома Казани Булат Алеев.

Булат Алеев: «На современном этапе точек входа информации у нас множество. У каждого жителя в руках есть удобный канал коммуникаций» Фото: kzn.ru

Докладчик напомнил, что муниципалитет является самым близким уровнем власти к жителям. Поэтому особую роль здесь играет возможность живого диалога и коммуникации. В современных условиях проще всего добиваться этого эффекта с помощью цифровых сервисов.

«На современном этапе точек входа информации у нас множество. У каждого жителя в руках есть удобный канал коммуникаций. Всего за 2021 год к нам поступило более 500 тыс. обращений, с начала 2022 года их уже свыше 480 тыс. С 2007 года количество обращений выросло в 30 раз», — отметил чиновник.

По его словам, изменилась и тематика обращений. Если раньше это были вопросы ремонта крыш и водопровода, строительства парков, то сейчас жителей волнует наличие урн, регулярный вывоз мусора и другие моменты.

«Это свидетельствует о росте качества жизни и возрастающих ожиданиях от компаний и власти, предоставляющих сервисы и услуги в городском хозяйстве», — заключил Алеев.

Марат Ишкин: «За десять месяцев текущего года наблюдается положительная динамика снижения смертности по сравнению с аналогичными периодами 2020-2021 годов» Фото: kzn.ru

Новый крематорий: «Строительство объекта может начаться весной 2023 года»

Последним спикером совещания стал начальник Управления по организации ритуальных услуг Казани Марат Ишкин. Он рассказал о создании собственного кремационного комплекса в Казани, строительство которого может стартовать уже весной 2023 года. Общая стоимость проекта с одной печью на территории похоронного комплекса «Курган», составляет 250 млн рублей. Средства планируют привлечь за счет государственно-частного партнерства.

Чиновник напомнил, что в ведении управления находятся 36 кладбищ общей площадью 412 гектаров.

«За десять месяцев текущего года наблюдается положительная динамика снижения смертности по сравнению с аналогичными периодами 2020-2021 годов. За отчетный период в Казани скончались 11,6 тыс. человек, что на 24% меньше по отношению к аналогичному периоду 2021 года. Из них на городских кладбищах захоронены 8,3 тыс. человек», — поделился информацией Ишкин.

Одним из важных путей развития ритуальной сферы в Казани может стать появление нового Похоронного дома, который будет включать крематорий и всю сопутствующую инфраструктуру.

«Подготовлен проект Похоронного дома с одной кремационной печью площадью 1240 кв. метров в составе похоронного комплекса „Курган» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Подготовлен проект Похоронного дома с одной кремационной печью площадью 1240 кв. метров в составе похоронного комплекса „Курган“, который прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение. Расчетная стоимость реализации проекта составит порядка наблюдается положительная динамика снижения смертности», — сообщил Ишкин.

По его словам, проект могут реализовать за счет частных инвестиций в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Предложение уже направлено на рассмотрение в Агентство инвестиционного развития республики.

«В случае принятия положительного решения уже весной 2023 года может начаться строительство этого социально-значимого похоронного объекта», — заключил Ишкин.

По словам мэра Казани, сервис ритуальных услуг – это зеркало любого города. Поэтому поддержание кладбищ в надлежащем состоянии является обязательной необходимостью.

«Там есть надпись, которую я прочитал: “Знай цену живущим, помни и ухаживай за могилами ушедших”. Это уважение к нашим предкам. Что называется, все там будем. Поэтому нужно с уважением относиться к местам, где наши предки. Это должно быть самое чистое, ухоженное место», - резюмировал казанский градоначальник.

Погребальный комплекс «Курган» был открыт в Казани в 2020 году. Площадь комплекса составляет 86 гектаров. Кладбище рассчитано на 147,5 тыс. мест, чего может хватить на ближайшие 30 лет. Комплекс поделён главной аллеей на два кладбища — мусульманское и православное.