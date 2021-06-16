Доступ ко «взрослому» контенту в России предлагается легализовать через госуслуги

Подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) предложил легализовать порнографию, сделав ее доступной при подтверждении возраста через портал госуслуг, сообщает ТАСС.

Контент хотят разделить на «не запрещенный законом» и «нелегальный».

Порнография, признанная легальной, будет доступна лицам от 18 лет, подтвердившим свой возраст на госуслугах.

К «разрешенной» инициаторы рекомендуют отнести материалы с содержанием «натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера с участием совершеннолетних людей с их согласия».

Нелегальными материалами предлагают признать всю «детскую порнографию» и оскорбительный контент, содержащий элементы насилия и изнасилования.

Исполняющий обязанности руководителя Научно-технического центра ГРЧЦ Роман Коросташов отметил, что главная задача инициативы — обеспечить безопасность детей от деструктивного контента.