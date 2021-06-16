Подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) предложил легализовать порнографию, сделав ее доступной при подтверждении возраста через портал госуслуг, сообщает ТАСС.
Контент хотят разделить на «не запрещенный законом» и «нелегальный».
Порнография, признанная легальной, будет доступна лицам от 18 лет, подтвердившим свой возраст на госуслугах.
К «разрешенной» инициаторы рекомендуют отнести материалы с содержанием «натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера с участием совершеннолетних людей с их согласия».
Нелегальными материалами предлагают признать всю «детскую порнографию» и оскорбительный контент, содержащий элементы насилия и изнасилования.
Исполняющий обязанности руководителя Научно-технического центра ГРЧЦ Роман Коросташов отметил, что главная задача инициативы — обеспечить безопасность детей от деструктивного контента.
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Доступ ко «взрослому» контенту в России предлагается легализовать через госуслуги
Подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) предложил легализовать порнографию, сделав ее доступной при подтверждении возраста через портал госуслуг, сообщает ТАСС.
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