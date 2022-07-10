Доступ к сайту германской газеты Die Welt ограничили в России

В России ограничен доступ к сайту германской газеты Die Welt. Это следует из данных сервиса Роскомнадзора по проверке ограничения доступа к сайтам.

Решение принято на основании требования Генеральной прокуратуры РФ от 9 июля в соответствии со статьей 15.3. закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Эта статья в том числе предусматривает блокировку сайтов, которые предоставляют «недостоверную общественно значимую информацию» под видом достоверных сообщений.

Die Welt — влиятельная германская ежедневная газета консервативной направленности. Первый номер издания вышел 2 апреля 1946 года.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Вскоре Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ход операции только на основе сведений из официальных российских источников. Позднее был принят закон о наказании (до 15 лет лишения свободы) за информацию о действиях Вооруженных сил РФ, объявленную недостоверной.