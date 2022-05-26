«Доступ к роднику имеется»: власти навестили ветерана, которому якобы закрыт путь к воде

Глава Ютазинского района Аяз Шафигуллин навестил ветерана, которому, по сообщению СМИ, якобы перекрыли доступ к роднику с питьевой водой. Вместе с ним в село выехали прокурор района, представитель следственного комитета, сотрудники палаты имущественных и земельных отношений и глава сельского поселения. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

«На месте установлено, что доступ к роднику имеется. Силами местных жителей родник частично огорожен невысоким забором. Действительно, вблизи родника расположено фермерское хозяйство по разведению рыб, однако это никак не препятствует доступу местного населения. Важно отметить, что данный родник не является единственным источником питьевой воды. В каждом домовладении села имеется своя скважина с питьевой водой. В зимнее время местное население не пользуется родником. Обращений от жителей об очистке к нему проезда не поступало», – отметили в администрации.

Глава района и представители правоохранительных органов встретились с дочерью ветерана, о котором идет шла речь в публикациях. С ее слов, она не могла подойти к роднику из-за того, что на территории бегала собака, которая принадлежит фермеру. Однако данный факт не подтвержден. На момент приезда руководства района на место собака, принадлежащая фермеру, была на привязи и не проявляла совершенно никакой реакции в адрес присутствующих. Также дочь ветерана утверждает, что подъездная дорога к роднику была перекрыта большегрузным транспортом. Действительно, грузовой транспорт стоял на дороге, однако это была аварийная остановка, как только неисправности устранили, проезд был освобожден.

«Руководство района поручило фермеру, осуществляющему деятельность вблизи родника, огородить свою территорию глухим забором, чтобы собака, охраняющая территорию, не могла причинить вред жителям, приходящим на родник. Также принято решение обеспечить объездной путь, чтобы транспорт фермерского хозяйства не проезжал по территории села. В дополнение будет произведена экспертиза воды в роднике, а также будут взяты пробы воды выборочно в нескольких домовладениях села. О результатах сообщим по мере готовности», – подчеркнули в администрации района.