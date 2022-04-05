Достроить участок Большого Казанского кольца на улице Меховщиков планируется к 30 августа

Фото: kzn.ru

Завершить строительство участка Большого Казанского кольца на улице Меховщиков от улицы Магистральная до улицы Девятаева планируется досрочно — к 30 августа. Ход работ оценил сегодня мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба администрации столицы Татарстана.

«Ранее планировалось завершить строительство этого участка к ноябрю. Но с учетом большого желания поскорее освободить местных жителей от неудобств, причиняемых возведением дороги, и энергичной работы строителей мы поставили цель завершить побыстрее», — сказал глава города.

Метшин подчеркнул, что благодаря строительству новой автомагистрали произойдет развитие старых промышленных зон. «Мы уверены, что в ближайшие годы эта территория превратится в новый процветающий район с жилыми микрорайонами, красивыми набережными, парками и скверами», — заявил он.

Мэр также заметил, что сейчас ведется проектирование завершающего отрезка Большого Казанского кольца, который соединит улицу Меховщиков с Кировской дамбой.

На участке по улице Меховщиков на данный момент завершены работы по переносу и устройству ливневой и хозяйственно-бытовой канализаций, систем водоснабжения. В ближайшее время начнется перенос оставшихся газовых коммуникаций и сетей электроснабжения. В частности, осталось перенести 457 метров газовых труб и 12 километров слаботочных инженерных систем.

Ежедневно на объекте задействованы 44 единицы техники, 12 инженерно-технических работников и 50 рабочих.