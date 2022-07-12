«Достойный офицер!»: майор из Татарстана совершил подвиг в спецоперации на Украине

Об Алмазе Гаязетдинове на данный момент известно немного. Он руководил реактивным артиллерийским дивизионом, лично находился на передовой позиции. Именно под его командованием с начала специальной военной операции на Украине было уничтожено 10 артиллерийских батарей, четыре батареи реактивных систем залпового огня и почти 20 мест сосредоточения противников.

Перед дивизионом Гаязетдинова стояло немало задач – во время наступления российских войск на подконтрольные украинским боевикам территории майор осуществлял артиллерийскую поддержку.

Также он помогал и передавал свои навыки подчиненным подразделениям, контролировал точность нанесения огня в места локации противника.

Точные удары помогали продвинуться российским подразделениям вглубь обороны ВСУ.

«Противник, лишенный возможности дать ответный артиллерийский огонь и претерпев большие поражения, был вынужден отступить», – пишут федеральные издания.

Сам Гаязетдинов на данный момент свой подвиг пока не комментирует. Лишь сказал, что добросовестно выполнял поставленную задачу.

«Это прекрасный человек. Очень хороший и достойный офицер», – отметили близкие знакомые Гаязетдинова.