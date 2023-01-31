«Достойный игрок музыкальной арены»: Нацоркестр Башкортостана завершил тур по Татарстану
В шестой раз за последние три года Нацоркестр Башкортостана «штурмует» Татарстан. В этот раз гастрольный тур набирающего обороты коллектива прошел в Нижнекамске, Казани и Набережных Челнах. Почему республика привлекательна для башкирского оркестра и как он размыл границы между столичными и региональными коллективами, в материале «Татар-информа».
«Татарстан для меня родной»
Накануне в Татарстане завершился гастрольный тур Национального симфонический оркестра Башкортостана. Генеральный директор оркестра Артур Назиуллин еще на прошлых визитах обещал, что музыканты будут наверстывать упущенные возможности выступлений коллектива в концертных залах Татарстана, и обещание держит.
Только в этом году уже планируется второй визит коллектива с татарско-башкирской академической программой. Но обо всем по порядку.
«Татарстан для меня родной. И для меня лично важно, чтобы наш оркестр приезжал сюда. В республике мы выступаем в прекрасных залах с идеальной акустикой. На мой взгляд, Концертный зал в Набережных Челнах вообще один из лучших в нашей стране», - поделился Назиуллин.
В этот раз Национальный симфонический оркестр Башкортостана подготовил созерцательную программу из творческого наследия Яна Сибелиуса и Клода Дебюсси.
«В этой музыке масштаб и глубина. Музыка Сибелиуса и Дебюсси далека от драматизма Чайковского или Рахманинова. Они берут другим – красотой на уровне созерцания космический созвездий и перемещения планет», - отметил Назиуллин.
Огранили программу первая и последняя симфонии Яна Сибелиуса. Композитора, в чьем творчестве отражен характер финского народа. Музыка настолько самобытна, что прославила имя творца далеко за пределами его родины.
«Симфонии Сибелиуса, как сказал великий пианист Владимир Ашкенази, дают почувствовать человеку, что он является не только частью природы, но частью Вселенной. Густые леса, северные ветра и бесконечная свобода – в его музыке дыхание вечности», - отметил главный дирижер оркестра Дмитрий Крюков.
С первых звуков соло кларнета стало понятно, зрителей погружают в атмосферу холодной, но такой бескрайней и душевной страны.
Сибелиус не писал размашистых тем, где можно дать волю страстному исполнению и «выехать» за этот счет. В этом его привлекательность, и в этом его сложность исполнения – каждая группа должна чутко реагировать на малейшие интонационные изменения. При этом здесь столько перекличек между оркестровыми группами, что в погоне за музыкальностью можно легко потеряться в партитуре.
Но оркестр прекрасно реагирует на руку своего выдающегося дирижера Дмитрий Крюкова, который ловко и точно расставляет акценты музыкального полотна. Картина сложилась – уже после первого отделения зал вновь и вновь вызывал на поклон дирижера.
«Принципиальной разницы между столичным и региональным коллективами нет»
Сердцем же программы стали сочинения Клода Дебюсси – «Рапсодия», «Медленный вальс», а также «Лунный свет» из «Бергамасской сюиты». Особенного обаяния оркестровым аранжировкам придала сольная партия для кларнета. Солистом выступил сам Артур Назиуллин.
Его отличила невероятно трепетная и в то же время виртуозная манера игры в сочетании с уникальным тембром самого инструмента: с его матовым звучанием в низком и невероятно выразительным в среднем тембрах.
Интересно, что специально для программы оркестром была создана аранжировка «Медленного вальса» - сочинения, созданного Дебюсси для фортепиано.
Откровением стала и одночастная Седьмая симфония Сибелиуса, завершившая концертную программу.
Оценить профессиональный рост оркестра прибыла и московский музыкальный критик, профессор Московской консерватории, главный редактор журнала «Музыкальная жизнь» Евгения Кривицкая.
«Оркестр в блестящей форме. И это не только мое мнение, но и моих коллег из Москвы, которые слышали оркестр в столице. Тогда все были приятно удивлены открытию первоклассного коллектива – нового игрока мировой музыкальной арены. Здорово осознавать, что сегодня уже нет принципиальной разницы между столичным и региональным коллективами», - отметила она.
Результаты говорят сами за себя – оркестр был приглашен открывать 101-й концертный сезон в Московской филармонии совместно с пианистом Денисом Мацуевым.
«Безусловно, это результат большой работы дирижера и руководства коллектива. Оркестр поднимает и серьезные симфонические партитуры второй половины XIX века, которые так любит сам Дмитрий Крюков. Такой репертуар – серьезный вызов для коллектива, ведь в таких сочинениях высокие требования к отдельным оркестровым группам, в частности, духовым. Виден огромный вклад Башкортостана в собственный оркестр – это заслуживает уважения», - добавила Кривицкая.
«Родственные связи Башкортостана и Татарстана ощущаются и в академической музыке»
В этом году планируется, что оркестр вновь посетит республику в рамках традиционного гастрольного тура по городам Татарстана. Коллектив подготовит уникальную программу, состоящую из музыки башкирских и татарстанских композиторов.
«Мы благодарны Татарстану за радушный прием и предоставление лучших концертных площадок. В прошлом году была тепло встречена программа, состоящая из музыки башкирских и татарстанских композиторов, и мы планируем вновь составить уникальную программу из сочинений наших композиторов. Ведь Татарстан и Башкортостан – братские республики, а эти родственные связи ощущаются и в академической музыке», - уверена министр культуры Башкортостана Амина Шафикова.
Интересно, что в работу над составлением новой программы будут включены представители союзов композиторов обеих сторон. Активную гастрольную деятельность оркестра из Башкирии поддерживает и Министерство культуры РТ.
«С Башкортостаном мы проводим множество совместных культурных проектов. Сейчас то время, когда особенно важно искать точки соприкосновения, которые нас объединяют. И культура – это идеально поле для такого поиска. Во время этого культурного обмена, я понимаю, что мы не только соседи, друзья, но братья. Уверена, эта дружба будет продолжаться», - подчеркнула министр культуры РТ Ирада Аюпова.
Новый гастрольный тур Национального симфонического оркестра РБ в Татарстане запланирован на апрель этого года.