«Достойный игрок музыкальной арены»: Нацоркестр Башкортостана завершил тур по Татарстану

В шестой раз за последние три года Нацоркестр Башкортостана «штурмует» Татарстан. В этот раз гастрольный тур набирающего обороты коллектива прошел в Нижнекамске, Казани и Набережных Челнах. Почему республика привлекательна для башкирского оркестра и как он размыл границы между столичными и региональными коллективами, в материале «Татар-информа».

В этот раз Национальный симфонический оркестр Башкортостана подготовил созерцательную программу из творческого наследия Яна Сибелиуса и Клода Дебюсси

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татарстан для меня родной»

Накануне в Татарстане завершился гастрольный тур Национального симфонический оркестра Башкортостана. Генеральный директор оркестра Артур Назиуллин еще на прошлых визитах обещал, что музыканты будут наверстывать упущенные возможности выступлений коллектива в концертных залах Татарстана, и обещание держит.

Только в этом году уже планируется второй визит коллектива с татарско-башкирской академической программой. Но обо всем по порядку.

«Татарстан для меня родной. И для меня лично важно, чтобы наш оркестр приезжал сюда. В республике мы выступаем в прекрасных залах с идеальной акустикой. На мой взгляд, Концертный зал в Набережных Челнах вообще один из лучших в нашей стране», - поделился Назиуллин.

В этот раз Национальный симфонический оркестр Башкортостана подготовил созерцательную программу из творческого наследия Яна Сибелиуса и Клода Дебюсси.

«В этой музыке масштаб и глубина. Музыка Сибелиуса и Дебюсси далека от драматизма Чайковского или Рахманинова. Они берут другим – красотой на уровне созерцания космический созвездий и перемещения планет», - отметил Назиуллин.

Огранили программу первая и последняя симфонии Яна Сибелиуса. Композитора, в чьем творчестве отражен характер финского народа. Музыка настолько самобытна, что прославила имя творца далеко за пределами его родины.

Огранили программу первая и последняя симфонии Яна Сибелиуса. Композитора, в чьем творчестве отражен характер финского народа Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Симфонии Сибелиуса, как сказал великий пианист Владимир Ашкенази, дают почувствовать человеку, что он является не только частью природы, но частью Вселенной. Густые леса, северные ветра и бесконечная свобода – в его музыке дыхание вечности», - отметил главный дирижер оркестра Дмитрий Крюков.

С первых звуков соло кларнета стало понятно, зрителей погружают в атмосферу холодной, но такой бескрайней и душевной страны.

Сибелиус не писал размашистых тем, где можно дать волю страстному исполнению и «выехать» за этот счет. В этом его привлекательность, и в этом его сложность исполнения – каждая группа должна чутко реагировать на малейшие интонационные изменения. При этом здесь столько перекличек между оркестровыми группами, что в погоне за музыкальностью можно легко потеряться в партитуре.

Но оркестр прекрасно реагирует на руку своего выдающегося дирижера Дмитрий Крюкова, который ловко и точно расставляет акценты музыкального полотна. Картина сложилась – уже после первого отделения зал вновь и вновь вызывал на поклон дирижера.

Особенного обаяния оркестровым аранжировкам придала сольная партия для кларнета. Солистом выступил сам Артур Назиуллин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Принципиальной разницы между столичным и региональным коллективами нет»

Сердцем же программы стали сочинения Клода Дебюсси – «Рапсодия», «Медленный вальс», а также «Лунный свет» из «Бергамасской сюиты». Особенного обаяния оркестровым аранжировкам придала сольная партия для кларнета. Солистом выступил сам Артур Назиуллин.

Его отличила невероятно трепетная и в то же время виртуозная манера игры в сочетании с уникальным тембром самого инструмента: с его матовым звучанием в низком и невероятно выразительным в среднем тембрах.

Интересно, что специально для программы оркестром была создана аранжировка «Медленного вальса» - сочинения, созданного Дебюсси для фортепиано.

Откровением стала и одночастная Седьмая симфония Сибелиуса, завершившая концертную программу Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Откровением стала и одночастная Седьмая симфония Сибелиуса, завершившая концертную программу.

Оценить профессиональный рост оркестра прибыла и московский музыкальный критик, профессор Московской консерватории, главный редактор журнала «Музыкальная жизнь» Евгения Кривицкая.

«Оркестр в блестящей форме. И это не только мое мнение, но и моих коллег из Москвы, которые слышали оркестр в столице. Тогда все были приятно удивлены открытию первоклассного коллектива – нового игрока мировой музыкальной арены. Здорово осознавать, что сегодня уже нет принципиальной разницы между столичным и региональным коллективами», - отметила она.

Результаты говорят сами за себя – оркестр был приглашен открывать 101-й концертный сезон в Московской филармонии совместно с пианистом Денисом Мацуевым.

«Безусловно, это результат большой работы дирижера и руководства коллектива. Оркестр поднимает и серьезные симфонические партитуры второй половины XIX века, которые так любит сам Дмитрий Крюков. Такой репертуар – серьезный вызов для коллектива, ведь в таких сочинениях высокие требования к отдельным оркестровым группам, в частности, духовым. Виден огромный вклад Башкортостана в собственный оркестр – это заслуживает уважения», - добавила Кривицкая.

Амина Шафикова: «Мы благодарны Татарстану за радушный прием и предоставление лучших концертных площадок» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Родственные связи Башкортостана и Татарстана ощущаются и в академической музыке»

В этом году планируется, что оркестр вновь посетит республику в рамках традиционного гастрольного тура по городам Татарстана. Коллектив подготовит уникальную программу, состоящую из музыки башкирских и татарстанских композиторов.

«Мы благодарны Татарстану за радушный прием и предоставление лучших концертных площадок. В прошлом году была тепло встречена программа, состоящая из музыки башкирских и татарстанских композиторов, и мы планируем вновь составить уникальную программу из сочинений наших композиторов. Ведь Татарстан и Башкортостан – братские республики, а эти родственные связи ощущаются и в академической музыке», - уверена министр культуры Башкортостана Амина Шафикова.

Интересно, что в работу над составлением новой программы будут включены представители союзов композиторов обеих сторон. Активную гастрольную деятельность оркестра из Башкирии поддерживает и Министерство культуры РТ.

Ирада Аюпова: «Сейчас то время, когда особенно важно искать точки соприкосновения, которые нас объединяют» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«С Башкортостаном мы проводим множество совместных культурных проектов. Сейчас то время, когда особенно важно искать точки соприкосновения, которые нас объединяют. И культура – это идеально поле для такого поиска. Во время этого культурного обмена, я понимаю, что мы не только соседи, друзья, но братья. Уверена, эта дружба будет продолжаться», - подчеркнула министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Новый гастрольный тур Национального симфонического оркестра РБ в Татарстане запланирован на апрель этого года.