Достойные последователи Тукая: в КФУ наградили победителей конкурса «Илһам»

Сегодня в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса молодых поэтов и писателей «Илһам» («Вдохновение»). Мероприятие, собравшее на одной площадке литературоведов, учащихся, учителей, известных писателей и общественных деятелей, стало большим творческим праздником, подтверждающим формирование нового поколения татарской словесности.

Нынешний конкурс особенно примечателен своим размахом. В первом этапе, проходившем в феврале-марте, приняли участие 611 школьников. Свои работы представили представители не только Республики Татарстан, но и из десятка других регионов Российской Федерации. «Илһам» стал не только республиканской, но и всероссийской литературной площадкой: на конкурс были представлены творческие работы из Перми, Барды, Саратовской и Кировской областей, Башкортостана, Чувашии, Оренбурга, Ульяновска.

В марте члены жюри оценивали творчество 300 детей – победителей первого этапа в Чистополе, Арске, Казани, Набережных Челнах и Муслюмове. Зональные встречи стали важной площадкой для живого общения с молодыми авторами, которое позволило увидеть горизонт их мышления и глубже раскрыть творческие возможности.

Конкурс проводится в рамках программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан». Организаторами выступают Министерство образования и науки РТ, Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета, Союз писателей Татарстана. В основе этого конкурса – любовь к родному языку, уважение к национальной литературе и предоставление молодым людям возможности сказать свое слово. Поэтому смысл мероприятия особенно четко отразили строки: «Дух родного языка – наследие Тукая!».

Для учащихся были организованы мастер-классы по различным литературным жанрам с участием известных поэтов, прозаиков, драматургов и журналистов.

Уровень конкурса «Илһам» подтверждается и составом жюри. Его председателем стала профессор кафедры татарской литературы КФУ Лейла Мингазова. Также в жюри вошли Флера Сайфуллина, Нурфия Юсупова, Гульфия Гайнуллина, Гулюса Каюмова, известные писатели Данил Салихов, Галимзян Гильманов, Радиф Сагди, Рамис Аймет, Марат Закир, Рифат Салах. Именно эти авторитетные специалисты отобрали самые сильные произведения, созданные представителями молодежи.

Церемония награждения прошла в содержательном и бодром духе. Со сцены прозвучали песни, поздравляющие юных творцов, ведущие рассказали о расширяющейся географии конкурса и его значении для молодежи. Ключевым моментом стало объявление и награждение победителей. Участники оценивались в номинациях «Поэзия», «Проза», «Драматургия», «Журналистика» и «Перевод» по отдельным возрастным группам. Победителям вручили дипломы и денежные премии.

Торжественную церемонию подведения итогов конкурса открыл директор Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета Радиф Замалетдинов.

В мероприятии приняли участие почетные гости. Победителей поздравили заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова и председатель Союза писателей Татарстана, депутат Государственного Совета РТ, народный поэт Татарстана Ркаил Зайдулла. В их выступлениях прозвучала общая мысль: творчество на родном языке – это не только развитие культурного наследия, но и формирование будущего нации.

Одним из самых волнующих моментов конкурса стало объявление обладателя Гран-при. В этом году награды оказалась удостоена ученица 10-го класса гуманитарной гимназии-интерната для одаренных детей Актанышского района Энже Ильясова. Ее творческая работа, образность, глубина мысли и отношение к языку были особенно высоко оценены жюри. Эта победа – не только успех отдельного автора, но и свидетельство серьезного и ответственного отношения молодого поколения к татарской литературе.

Значение конкурса «Илһам» – не только в списке победителей. Он способствует тому, чтобы молодежь через родной язык находила себя, приходила в творчество, воспринимала литературу как площадку для современного мышления. Сегодня наследие Тукая – это не просто параграфом в учебнике; оно дышит по-новому в стихах молодых поэтов, рассказах молодых прозаиков, текстах для сцены, журналистских заметках школьников. Конкурс является важной платформой, которая обеспечивает именно эту преемственность.

Значимым событием в рамках конкурса стало издание альманаха молодых писателей «Илһам». Это первая большая площадка для молодых авторов, возможность представить свое творчество широкой общественности. Следовательно, конкурс не заканчивается торжеством на сцене: он открывает путь к книге, читателю, литературному кругу.

Лейла Минхажева