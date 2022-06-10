«Достойны отдельного внимания»: журналы из Татарстана покорили выставку в Стамбуле

Журналы татарстанского холдинга «Татмедиа» впервые приняли участие в 11-й Международной выставке, которая проходила с 8 по 12 июня в Стамбуле. Здесь полиграфия из Татарстана заняла особое место, вызвав значительный интерес у аудитории.

«Нам очень приятно, что татарстанские журналы впервые принимает участие в нашей выставке. Мы внимательно следили за деятельностью журналов в Республике Татарстан и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», — прокомментировал присутствие изданий из РТ на мероприятии главный организатор выставки, президент Международной ассоциации коммуникаторов Шемсетдин бей Кузеджи.

«Хочу отметить, что журналы из Татарстана достойны отдельного внимания, это заметно и по обложкам, и по внутреннему богатому контенту. Каждая тема, затронутая в изданиях, находит отклик у подписчиков и читателей. Желаем коллективам журналов успехов, новых тем и расширения аудитории!» — добавил он.

На выставке в Стамбуле были представлены около 400 журналов из Турции и 30 стран тюркского мира, Ближнего Востока и Европы. В экспозиции впервые оказались представлены десять журналов АО «Татмедиа», в том числе «Казан утлары», «Сөембикә», «Безнең мирас», «Салават күпере», «Сабантуй», «Ялкын», «Идел», «Сәхнә», «Чаян» и, конечно же, журнал «Татарстан».