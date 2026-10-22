«Достойно выступили»: татарстанские повара покорили судей в Индонезии и Тунисе

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сборная шеф-поваров Татарстана вернулась с двумя золотыми медалями с международных чемпионатов в Индонезии и Тунисе. Итоги поездок и особенности соревнований обсудили сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» с участием представителей Ассоциации рестораторов и отельеров и самих шеф-поваров.

«Казань – гастрономическая столица Российской Федерации, и все сопутствующие мероприятия в рамках нашей отрасли мы стараемся проводить так, чтобы подтвердить это звание – звание очень серьезное и очень ответственное», – подчеркнул президент Ассоциации рестораторов и отельеров Зуфар Гаязов.

История нынешних побед началась еще в 2023 году на форуме «Россия – Исламский мир». Тогда, по словам президента Ассоциации рестораторов и отельеров Зуфара Гаязова, татарстанская команда произвела впечатление на турецких коллег.

«Они сказали: «Приезжайте в Стамбул, вот там посмотрим, как вы выступите. Вызов приняли и победили. С тех пор татарстанские повара регулярно подтверждают уровень на международных турнирах», – отметил Гаязов.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Шеф-повар ресторана «Кремлин» Ильгиз Галиев расказал, что выступал в Тунисе в двух номинациях. Первая – домашнее задание с мясным блюдом, вторая – «черный ящик», где за пять минут до старта открывают набор продуктов.

«В этот раз мне достались рыба-меч, телятина и набор фруктов. С рыбой-меч я никогда не работал, но понял: она из семейства тунцовых, нельзя пересушивать. Применил технику подачи с живым огнем прямо перед жюри», – рассказал Галиев.

В судействе были шефы из Греции, Франции и Италии. «Сначала они смотрели с недоверием, но, увидев нашу технику и чистоту на столе, изменили мнение. Некоторые наши лайфхаки они захотели применить у себя». Результат – две золотые медали.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Шеф-повар ресторана «Русская Усадьба» Евгений Луканов выступал в Индонезии также в номинации «черный ящик». Он вспомнил, что в этот раз ему достались два основных продукта – рыба и каре ягненка, которые, по его словам, «достаточно несовместимы» и не должны касаться друг друга на тарелке.

«Пришлось готовить два основных блюда, два гарнира и два соуса. Справились даже немного раньше положенного времени – минут на двадцать», – отметил Луканов.

По его словам, около 30% продуктов в «черном ящике» он видел впервые, а большое количество местных специй потребовало отдельного знакомства: «Но ничего, попробовали, узнали, применили и достойно выступили».

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Поездки позиционировались не только как профессиональное соревнование, но и как инструмент культурной дипломатии для повышения узнаваемости региона за рубежом.

«Основная моя миссия была представлять Татарстан, Россию как культурную столицу, знакомить участников зарубежных с нашей республикой, с нашей культурой, с нашими традициями. Некоторые смотрели немного настороженными глазами сначала, с подозрением, но буквально за 2–3 дня мы развеяли весь этот негативный ореол с нашей командой. Они прониклись нашим городом, нашей республикой. Я думаю, это просто наше татарское гостеприимство. Оно всегда располагает людей», – заметила эксперт по международным связям Ассоциации Рестораторов и Отельеров Лилиана Фаттахова.