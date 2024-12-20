Достойная зарплата, премии и карьерный рост: ВТБ рассказал о преимуществах работы в банке

На каждого безработного в Татарстане - до 10 вакансий. Привлекая кадры, работодатели повышают зарплаты, расширяют пакет соцгарантий, создают условия для обучения. Банки также нуждаются в начинающих специалистах. Как построить карьеру в банке, в интервью «Татар-информу» рассказала управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент Марьям Давлетшина.





«Мы ценим в людях личные качества – порядочность, ответственность и целеустремленность»

– Марьям Наилевна, как в региональном отделении ВТБ обстоят дела с кадрами? Есть ли потребность в новых специалистах?

– Практически во всех отраслях экономики сегодня заметен кадровый голод на специалистов. Причем такая ситуация наблюдается как на специалистов c простыми компетенциями, так и на кандидатов с опытом.

В ходе увеличения географии присутствия, роста количества клиентов и постоянного внедрения новых технологических разработок нехватка кадров затрагивает и банковскую сферу. Здесь нужны как начинающие, так и опытные специалисты (управленцы, руководители проектов, клиентские менеджеры).

Региональная команда ВТБ сформирована, при этом у нас всегда есть потребность в новых кадрах. В ближайшие два года перед нами стоит амбициозная задача – значительно нарастить число активных клиентов и в связи с этим регулярно идет подбор на дополнительные штатные единицы в различные бизнес-модули. Мы заинтересованы в том, чтобы люди приходили к нам и оставались работать на долгий срок.

– Какие специалисты сейчас наиболее востребованы в банковском секторе?

– ВТБ заинтересован в кандидатах любого возраста и пола, с разным опытом и образованием. Хочу отметить, что помимо навыков и знаний, необходимых для работы, мы ценим в кандидатах личные качества – порядочность, ответственность и целеустремленность. Кандидатам, успешно прошедшим этапы отбора, мы предлагаем качественные условия – высокий уровень оплаты труда, социальные гарантии, понятные перспективы профессионального и карьерного роста. Есть множество примеров, когда люди приходят из других отраслей и добиваются успеха в банковской деятельности. Например, в банк устраивается специалист из сферы маркетинга, и он становится отличным менеджером, потому что привык много общаться, быстро определять потребности и формулировать именно то предложение, которое в данный момент будет интересно клиенту и закроет его потребности. Для адаптации любых специалистов, в том числе и перешедших к нам из других банков, в ВТБ действует система наставничества.

– Есть ли у молодых сотрудников без опыта шанс устроиться на работу в банк?

– Молодым, энергичным, гибким, ответственным и амбициозным людям как нельзя лучше подходи работа в банке. Для них у нас есть много интересных и перспективных вакансий. Такие кандидаты, как правило, на «ты» с цифровыми технологиями, могут быстро воспринимать и усваивать новую информацию и столь же быстро применять ее на практике, готовы к решению сложных задач и определенной самостоятельности. Они не любят долгих теоретизирований, оторванных от практики. У нас процесс обучения молодого специалиста простроен комплексно: интенсивное обучение от настоящих профи банковского дела и под руководством опытных наставников – тренировка и практика. Временной разрыв между теорией и практикой минимальный. Молодые люди, которые готовы к освоению большого объема информации за короткое время, гибкие и адаптивные, любящие и умеющие общаться с людьми и оперативно решать их финансовые задачи, - для нас всегда желанные кандидаты. Нам нужны люди, которым будут близки наши цели и корпоративная культура. Поэтому ВТБ в Татарстане сотрудничает со многими вузами и колледжами: талантливых студентов мы приглашаем на оплачиваемые стажировки, лучшим предлагаем остаться в ВТБ.

«Амбассадор ВТБ» помогает молодым, талантливым и активным прокачивать свои softskills»

– Какие программы вы предлагаете студентам?

– У нас есть банковская школа, лига ВТБ, именные гранты. В этих проектах студенты приобретают знания от экспертов банка, получают дипломы и ценные подарки. Самым активным и лучшим мы делаем специальные предложения, приглашаем на работу.

Недавно мы запустили «Амбассадор ВТБ». Это программа для студентов, которая помогает молодым, талантливым и активным прокачивать свои навыки и знания – softskills. «Амбассадор ВТБ» – это целый комплекс активностей: знакомство с командой ВТБ, бизнес-завтраки с ТОП-менеджерами, посещение центрального офиса в Казани, подарки и брендированныймерч. В течение учебного года студенты активно участвуют в проектах банка и делятся впечатлениями и результатами со своими сокурсниками.

– Как пройти специальное обучение и попасть на стажировку в банк?

– Для студентов старших курсов и выпускников вузов у нас действует программа стажировки «ВТБ Юниор». Чтобы попасть в программу, нужно подать заявку на сайте Карьера в ВТБ и пройти три этапа отбора: телефонное интервью, тестирование и собеседование. Стажировка рассчитана на год. Участники работают над крупными проектами под руководством опытных наставников. Мы предлагаем два направления на выбор – розничный или корпоративный бизнес. По итогам стажировки лучшие студенты могут продолжить работу в нашей команде.

«Средний возраст сотрудников – 25-27 лет»

– На какие вакансии могут претендовать стажеры?

– В рознице молодые люди работают непосредственно в отделениях банка. В обязанности таких специалистов входит общение с клиентами. В корпоративном сегменте они могут выбрать, к примеру, работу кредитного аналитика и заниматься анализом финансово-хозяйственной деятельности, вести бизнес-клиентов. Кандидаты после собеседования приходят на «демо-день», в рамках которого могут присмотреться, освоиться и понять – нравится ли им работа в банке.

– Какой средний возраст ваших сотрудников? Есть ли примеры успешных кейсов развития?

– У нас достаточно молодая команда, средний возраст сотрудников составляет 25-27 лет. В ходе продвижения по карьере мы делаем основной упор на внутренние кадры. И если раньше на позицию начальника отдела или руководителя офиса чаще всего выдвигались сотрудники старше 30 лет, то сегодня все активнее на вакансии откликаются молодые специалисты. И в рамках программы кадрового резерва, мы развиваем, адаптируем сотрудников к тому, чтобы в дальнейшем они были готовы взять ответственность за результаты своей команды. Из недавних кадровых назначений могу привести два примера. После окончания КФУ к нам трудоустроилась девушка на должность менеджера прямых продаж. Через 1,5 года за высокие результаты работы была переведена на должность руководителя данной группы. Ей сейчас 24 года. Второй пример, парень, еще будучи студентом выпускного курса РАНХиГС, пришел в команду на должность агента по доставке карт. Демонстрируя высокий уровень вовлеченности и показатели в работе поступательно двигался вверх, сейчас возглавляет группу по доставке розничных продуктов. Ему 22 года, в банке чуть более 2-лет. Для того, чтобы построить успешную карьеру в банке, нужно иметь желание и энергию, достигать высокой личной эффективности, уметь работать вместе с командой на достижение необходимого результата, и тогда все обязательно получится.

– Какой уровень зарплат сейчас в банковском секторе?

– Мы постоянно отслеживаем уровень оплаты труда – как в целом по отрасли, так и по региону. Начинающие специалисты-стажеры на первых порах уже зарабатывают достойную зарплату. Ведь на этапе адаптации план, как правило, корректируется, поскольку требуется время, чтобы выйти на целевой результат. А более опытные специалисты, показывая хорошие результаты, получают доход выше среднего по рынку. ВТБ проводит ежегодную индексацию зарплаты, выплачивает дополнительные премии за отдельные достижения (система конкурсов) и предлагает прозрачную и понятную систему карьерного роста.

«В банке успешно действует программа Заботы о сотрудниках»

– Есть ли у сотрудников банка дополнительный социальный пакет?

– Мы обеспечиваем наших сотрудников полным соцпакетом, в который входит ДМС со стоматологическими услугами, оказываем материальную помощь в разных жизненных ситуациях. Наши работники пользуются дополнительными скидками у партнеров в рамках программы BestBenefits. Также, к примеру, можно приобрести квартиру или автомобиль со скидками, которые действуют только для сотрудников. Кроме того, мы уделяем много внимания атмосфере в коллективе, развитию и поддержанию ценностей компании. Банк проводит для сотрудников и их семей корпоративные и спортивные мероприятия, ежегодно во всех регионах страны проводится Спартакиада ВТБ. Это большой праздник для наших сотрудников, членов их семей и друзей.

– С чего надо начать соискателю, желающему устроиться на работу и построить карьеру в банке?

– Рекомендую молодым людям, выпускникам вузов и средних специальных учебных заведений определить свои сильные стороны, грамотно отразить их в резюме и достойно преподнести на собеседовании. Если вы активны, готовы учиться и добиваться поставленных целей, то у вас есть прекрасная возможность присоединиться к нашей команде и работать в одном из крупнейших стабильных банков России. А для тех, кто хочет развиваться внутри группы ВТБ, разработан сервис «Карьерный навигатор». Он помогает сотрудникам сориентироваться в том, как максимально реализовать себя, меняя направления работы и постоянно совершенствуясь.

Фотографии предоставлены пресс-службой ВТБ