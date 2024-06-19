«Достойная служба Отечеству»: глава Лениногорска встретился с бойцами СВО

Глава Лениногорского района Татарстана Рягат Хусаинов встретился с военнослужащими, которые возвратились на родину в краткосрочные отпуска.

Как сообщают в пресс-службе района, встреча прошла в непринужденной обстановке, за чашкой чая. На ней присутствовали также руководители служб города.

Рягат Хусаинов поблагодарил бойцов, которые в это непростое время находятся на передовой, отметив их активную гражданскую позицию и достойную службу Отечеству. Он пожелал им успехов, беречь себя и вернуться домой здоровыми и с победой.

Военные в свою очередь поблагодарили Лениногорский район, руководителей предприятий и организаций, а также всех неравнодушных жителей, которые поддерживают их разными способами, будь то маленькая посылка, письмо от школьника или шефская помощь.

Встречи главы района с мобилизованными бойцами, контрактниками и добровольцами уже стали традиционными, подчеркнули в муниципалитете.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что участник спецоперации из Новошешминского района Сергей Белоглазов в отпуске встретился со школьниками.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону: 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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