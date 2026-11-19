Произведение японского писателя Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут» стало самым продаваемым в столице РТ осенью этого года. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе сети «Читай-город».

Второй поп популярности книгой стала «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живешь» Джона Стрелеки. Тройку замкнула Мария Корелли с трудом «Скорбь Сатаны». Четвертым стал роман Джорджа Оруэлла «1984», следом идет произведение Жан-Поля Сартра «Ставок больше нет».

Из трудов отечественных авторов в топ-10 представлены сразу две книги Федора Достоевского – «Идиот» (8-е место) и «Игрок» (10-я строчка).