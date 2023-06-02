«Достижение каждого из работников»: Минниханов поздравил Казаньоргсинтез с юбилеем

Сегодня в Березовой роще поселка Мирный в Казани отпраздновали День химика и 60-летний юбилей с момента выпуска первой продукции Казаньоргсинтеза. Поздравить работников отрасли прибыл Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем химика. И, конечно же, хочется сказать слова благодарности за ваш бесценный вклад в развитие отрасли», — обратился к присутствующим Раис Татарстана.

Минниханов отметил, что СИБУР является одним из ведущих центров развития химии и нефтехимии России. Он напомнил, что в прошлом году отрасль произвела продукции на 1,8 тыс. рублей, что на 20% больше, чем в 2021-м. «Это достижение каждого из 54 тыс. работников отрасли», — заявил руководитель республики.

Раис Татарстана отдельно поздравил Казаньоргсинтез с 65-летием со дня основания и 60-летием со дня выпуска первой продукции.

«Это исторический момент, и хотелось бы высказать слова благодарности ветеранам, которые трудились над созданием таких мощностей. За короткий срок в чистом поле на окраине Казани появился Казанский химический завод, как он назывался. Талант и упорство людей, стоявших у истоков создания, позволило построить завод, которому в те годы не было равных в Советском Союзе», — сказал Минниханов.

В конце выступления Раис РТ отметил, что инициатива проведения праздника в Казани принадлежит председателю правления, —генеральному директору СИБУРа Михаилу Карисалову. Обычно празднование этого дня проходит в Нижнекамске, но в этом году из-за юбилея Казаньоргсинтеза местом проведения была выбрана Казань.

«Спасибо за такие слова, сказанные Раисом республики. На мой взгляд, они пока не заслужены, но мы уже знаем особенности местного менталитета, берем авансом и будем отрабатывать», — заметил в свою очередь Михаил Карисалов.

По его словам, День химика объединяет одну большую компанию, работающую в различных городах России. Карисалов также отдельно поздравил Казаньоргсинтез с юбилейными датами.

«Можем ли мы оставаться предприятием, которое смотрит в прошлое? Конечно же, нет. И наша сегодняшняя задача — способствовать безопасной и эффективной работе. За прошедшие полтора года с момента объединения мы видели упорство, пот, иногда кровь и слезы. Но уверен, что подавляющее большинство, ключевое ядро Казаньоргсинтеза встречает эти изменения с открытыми душой и сердцем», — заявил Карисалов.

После приветственных слов Раис Татарстана Рустам Минниханов вместе с Михаилом Карисаловым и мэром Казани Ильсуром Метшиным наградил работников химической отрасли медалями и благодарностями от правительств России и Татарстана.

Следом за награждением работников поздравил генеральный директор Казаньоргсинтеза Айрат Сафин.

«Мы принимаем дорогих для нас гостей по случаю главного профессионального праздника СИБУРа, одного из главных в Татарстане — Дня химика. И одновременно с этим отмечаем шестидесятилетний юбилей предприятия, являющегося родным — Казаньоргсинтеза», — отметил Сафин.

По его мнению, предприятие уверенно движется вперед в составе большой семьи СИБУРа. «Мы понимаем значимость своей работы для страны и республики, особенно в нынешний период: для экономики в целом, для перерабатывающих отраслей, для многих других сфер — образования, спорта, культуры. Это является отличным стимулом продолжать движение — становиться лучше и достигать результата. Благодарю всю команду за слаженную работу», — подчеркнул он.

Сафин пожелал всем гостям бодрости духа, удачи и хорошего настроения, после чего пригласил желающих на концерт в честь Дня химика у одной из достопримечательностей города — Центра семьи «Казан».

«Мы хотим, чтобы каждый житель нашего прекрасного города понимал, что Казаньоргсинтез и все другие предприятия СИБУРа являются не просто значимыми элементами экономики и общества, но и в первую очередь добрыми соседями для каждого. Мы открыты к диалогу с каждым, заботимся об экологии, хотим и делаем наш мир только лучше», — заключил Айрат Сафин.