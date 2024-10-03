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Нижнекамские пожарные приняли участие во Всероссийской тренировке по ГО
В Нижнекамске прошла Всероссийская тренировка по гражданской обороне. Огнеборцы отряда ФПС Нижнекамского филиала Управления договорных подразделений по РТ приняли участие в учениях совместно со службами охраняемого объекта.
Согласно легенде учений, вначале произошло возгорание на резервуаре, после чего из другой поврежденной емкости в окружающую среду выбросилось значительное количество ядовитого продукта, представляющего угрозу для жизни. Прибыв на место происшествия, пожарные приступили к ликвидации огня, установили водяную завесу для снижения концентрации газа и использовали «подушку» воздушно-механической пены для нейтрализации разлива. Все действия осуществлялись с применением индивидуальных средств защиты дыхательных путей и в специальных защитных костюмах.
После этого зону происшествия обследовали газоспасатели. Условно пострадавшего эвакуировали и передали медикам. Персонал объекта провел анализ воздуха на наличие вредных веществ, разобрал завалы, демонтировал металлические обломки и оказал первую помощь. Собранное вещество было подготовлено для утилизации.
«Изучив и посмотрев ваши действия, наблюдаю вашу слаженность и отработку всех учебных вопросов. У нас достигнуты результаты – руководящий состав получил практику управления, вы получили практику в ликвидации возможных ЧС. Наряду с этим применялась и техника предприятия, решения были правильными. Общая оценка – «хорошо». Молодцы! Спасибо вам за работу!» – обратился к участникам учений врио заместителя начальника ГУ МЧС России по РТ полковник Алексей Быков.
Он поздравил участников мероприятия с наступающим Днем гражданской обороны Российской Федерации и пожелал крепкого здоровья, благополучия и удачи.
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