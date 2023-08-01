Доставка от «Пятёрочки» всего за 1 рубль

Торговая сеть «Пятёрочка» продолжает работу над развитием собственного сервиса доставки. С начала 2023 года он охватил ещё 330 населённых пунктов России — от небольших посёлков до крупных городов.

В ходе маркетинговых исследований были изучены особенности спроса в больших и малых населённых пунктах. Предпочтения оказались разными: выяснилось, что в крупных городах (с численностью населения от 1 млн чел.) в список самых продаваемых товаров вошли сахар, овощи (картофель, лук, морковь, капуста, томаты), молоко, хлеб, бананы. Также жители миллионников регулярно заказывают товары собственной торговой марки «Красная цена»: яйца, подсолнечное масло, молоко, хлеб, туалетную бумагу и т. д. Возможно для жителей городов-миллионников важно то, что не надо носить до дома тяжёлые покупки, а также большое внимание уделяется стоимости продуктов. В небольших городах и посёлках (население до 100 тыс. чел.) наибольшим спросом пользуются совсем другие категории товаров: напитки, корм для кошек, детские смеси, чипсы, замороженные полуфабрикаты и колбасные изделия. Похоже, что здесь основными пользователями онлайн доставки являются молодые люди.

Сервис доставки безусловно повышает лояльность покупателей и для его стимуляции проводиться акция «Доставка за рубль». Акция распространяется на все заказы на сумму от 499 рублей и действует с 15 июня до 4 сентября.

«Доставка продуктов на дом — это ключевой элемент комфорта, — отмечает Денис Нуждин, руководитель маркетинга «Пятёрочка Доставка». — Основными драйверами данного рынка служат экономия, скорость и доступность, в том числе и в отдалённых регионах. Нам крайне важно не только улучшать сервис и качество продукции, но и ежедневно предлагать потребителям экономию их времени и денег. Промежуточные итоги «Доставки за рубль» доказывают, что нам это удаётся: с начала запуска акции нами было доставлено более 3 миллионов заказов».

Торговая сеть «Пятёрочка» входит в X5 Group, ведущую продуктовую розничную компанию России, которая также управляет сетями «Перекрёсток» и «Чижик». На 30 июня 2023 года в стране работали 20 248 магазинов «Пятёрочка» в 69 регионах РФ.

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