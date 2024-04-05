«Доставка — это немного другая история»: девушки из Агрыза привезли помощь на СВО

Волонтерское движение Агрызского района Татарстана «Сила в Единстве» доставило очередную партию помощи в зону проведения специальной военной операции. В этот раз партию груза получили полки №1234, 36 и 37.

Большую доставку из района сопровождали организатор сбора — активный волонтер Алсу Муллахметова, а также волонтер и при этом жена бойца-контрактника Расиля Уразаева. Для девушек это была первая такая поездка.

«Я поняла, что собрать гуманитарный груз — это, действительно, только вершина огромного айсберга. Потому что в сборе участвует много людей, а когда люди объединяются и идут к одной цели, то это как снежный ком, который постоянно нарастает. Доставка — это немного другая история... Стоило ли оно того? Конечно, стоило. И никакая длинная дорога не помеха», — поделилась впечатлениями Алсу.

Стоит отметить, что муж Расили однажды в качестве волонтера отвез груз в зону проведения операции, а после приезда домой заключил контракт. Теперь он, как и многие другие его земляки, отстаивает интересы страны в зоне боевых действий.

В этот раз агрызским бойцам привезли генераторы, бензопилы, окопные свечи, масксети, угощения и письма от школьников, крупы, сахар, чай, кофе, носки, влажные полотенца, травяные чаи, домашнюю лапшу, сладости, гвозди. Для госпиталя также были переданы одеяла, подушки, одежда.

Наряду с неравнодушными жителями, организациями и предприятиями, большую помощь в сборе оказали и сельские поселения района. К примеру, с самого начала СВО активными помощниками в сборах являются жители сел Варзи-Омга и Варзи-Пельга.

«Дружно работаем с сельчанами Варзи-Пельги. Все вместе мы изготавливаем маскировочные сети, окопные свечи, нарезаем домашнюю лапшу, заготавливаем травяные чаи и веники, закупаем необходимую одежду и продукты питания. Всегда держим связь с бойцами и их семьями, узнаем о потребностях, спрашиваем, чем именно можно помочь. В этом наша сила — быть вместе, быть одним целым в такое непростое время», — заявила активист-волонтер Рамиля Хикматуллина.

В целом настрой у военных боевой: они держат связь с земляками, помогают и поддерживают друг друга во всем. В знак признательности бойцы записали видеообращение.

«Вы не просто дарите материальные ценности и оказываете поддержку, вы вселяете надежду. Желаем вам здоровья, процветания и благополучия. Спасибо за ваш вклад в победу!» — так поблагодарили бойцы всех неравнодушных людей.

Следующая отправка планируется примерно в начале мая. Солнце с каждым днем греет всё сильнее, поэтому у бойцов отпадает необходимость в окопных свечах и теплой одежде. По информации волонтеров, сейчас есть запрос на стройматериалы, гвозди, трикотажную одежду (футболки, носки, нижнее белье), сигареты, чай и кофе. Сбор в Агрызе ведется на базе молодежного центра (ул. Гагарина, д. 68а) с 8 до 17 часов ежедневно.