«Доставил приказ в часть вовремя»: Ольга Манидичева рассказала о подвиге прадеда

К патриотическому флешмобу «Мой Герой — моя семья» присоединилась заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева. Она рассказала «Татар-информу» про прадеда — Героя Великой Отечественной войны.

Фото: © пресс-служба Минэкологии РТ

«Мой прадед со стороны мамы - Семен Сергеевич Кузберов был призван из Новосибирской области в ноябре 1941 года. Он служил в гаубичном артиллерийском полку №231, прошел войну, вернулся с ранениями домой, был награжден медалью «За Отвагу» в 1943 году», - сообщила она.

По словам Ольги Манидичевой, о подвиге прадеда она знает из рассказов своей мамы.

«Он был связистом, получил поручение доставить вовремя в дивизион пакет документов, чтобы выход наших войск состоялся вовремя. Когда доставлял документы, началась сильная бомбежка, прадеда ранило и засыпало землей. Когда пришел в себя, рядом ходили враги - немецкие солдаты. Он выдержал, пролежал так под землей до вечера, дождался, когда стемнеет, и в темноте доставил приказ в часть вовремя. За этот подвиг был награжден медалью», - пояснила Манидичева.

Фото: © Пресс-служба Минэкологии РТ

По словам собеседницы, дед ее мужа - Владимир Алексеевич Манидичев был блокадником. Война его застала в 16 лет, во время учебы в ремесленном училище в Ленинграде.

«Группу ребят в очень плохом состоянии вывезли наши солдаты. С Владимиром Алексеевичем я была хорошо знакома. Он дожил до 90 лет, рассказывал о тех страшных временах, и о своем родном брате - ветеране боевых действий, который был награжден многими медалями и орденами», - добавила замминистра.

Спикер отметила, что Владимир Алексеевич Манидичев после войны работал на авиационном заводе.

«Он говорил, что, несмотря на страшный голод, у людей было чувство единства. Они ждали и верили в Победу. Это помогло всем выстоять и выжить», - заключила Манидичева.

Онлайн-флешмоб ко Дню Победы запустили в Татарстане. Жители республики могут поделиться в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ, сообщают организаторы.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все соцсети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам из числа участников Великой Отечественной войны — военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.