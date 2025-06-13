Досрочный выход на работу: кого нельзя отозвать из отпуска в Татарстане

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Право на оплачиваемый отпуск работников закреплено законодательством. В большинстве случаев жители Татарстана отдыхают в течение 28 дней ежегодно. Но встречаются случаи, когда работодатель из-за производственной необходимости может отозвать сотрудника из отпуска.

Тем не менее есть три категории работников, которых запрещено отзывать из отпуска даже при условии, что они сами согласны выйти на работу раньше положенного срока. Нарушение данной нормы может грозить татарстанским предприятиям штрафом.

Запрещается отзывать из отпуска:

- беременных;

- несовершеннолетних;

- работников, чьи обязанности связаны с вредными производствами.