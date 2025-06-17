Досрочный выход на пенсию: при каких условиях это могут сделать люди с инвалидностью

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Люди с инвалидностью в Татарстане могут выйти на пенсию досрочно. При каких условиях это возможно – в материале «Татар-информа».

Для получения страховой пенсии по старости данной категории татарстанцев необходимо набрать индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) не менее 30, а также соблюсти ряд условий по возрасту и страховому стажу.

Мужчины, имеющие инвалидность I группы по зрению, могут выйти на пенсию в 50 лет, но при наличии страхового стажа не менее 15 лет, женщины – в 40 лет при стаже не менее 10 лет.

Мужчины с аномально низким ростом могут выйти на пенсию в 45 лет при страховом стаже не менее 20 лет, женщины – в 40 лет при стаже не менее 15 лет.

Мужчины, получившие инвалидность из-за военной травмы, могут стать получателями пенсионных выплат в 55 лет при страховом стаже не менее 25 лет, женщины – в 50 лет при стаже не менее 20 лет.