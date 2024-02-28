Досрочное голосование на выборах Президента России организуют в 45 странах

Фото: телеграм-канал ЦИК РФ

Россияне смогут досрочно проголосовать на выборах Президента РФ на 67 избирательных участках в 45 странах. Об этом сообщает ЦИК России.

«Это поможет обеспечить возможность голосования большему количеству избирателей, которые находятся в удаленных от избирательных участков местах: на строительных объектах, в воинских частях, разработках месторождений и др.», — сказано в сообщении.

При этом в 11 странах смогут досрочно проголосовать все избиратели. Раньше всех (10 марта) проголосуют граждане России, проживающие в Камеруне и Экваториальной Гвинее.

В 37 страна такой возможностью смогут воспользоваться отдельные группы избирателей. Из них первыми начнут голосовать россияне на Кипре, где избирательные участки откроются 1 марта.

Кроме того, из-за того, что решение, проводить ли голосование в течение трех дней подряд, принимают участковые комиссии, на ряде участков досрочное голосование может проходить 15 и 16 марта.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).