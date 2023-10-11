Досрочная пенсия, выплаты детям и льготы за ЖКУ: как поддерживают бойцов СВО и их семьи

Участники боевых действий, специальной военной операции и инвалиды из Татарстана пользуются большим перечнем мер социальной поддержки

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Герои России получают ежемесячную выплату в размере 83,4 тыс. рублей

Участники боевых действий, специальной военной операции и инвалиды из Татарстана пользуются большим перечнем мер социальной поддержки, включая единовременные и ежемесячные выплаты.

Так, ветераны боевых действий получают каждый месяц дополнительно 3,8 тыс. рублей. «Такую выплату от отделения СФР в регионе получают более 30,5 тыс. человек. Заявление на нее можно подать на портале госуслуг или в МФЦ. После подачи заявления ветерану боевых действий нужно представить в Социальный фонд подлинник удостоверения или его нотариально заверенную копию», – сообщил Эдуард Вафин.

Героям России положены ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) в размере 83,4 тыс. рублей.

Участникам СВО, получившим инвалидность, также производятся выплаты. Тем, кто получил военную травму, – 7 тыс. рублей в месяц, независимо от группы. Кроме того, инвалидам с военной травмой, которые получают пенсию по линии СФР, предоставляется ежемесячная денежная компенсация: для первой группы – 21,9 тыс. рублей, для второй группы – 10,9 тыс., для третьей группы – 4,3 тыс. рублей.

Инвалиды по общему заболеванию получают следующие выплаты: первой группы – 4,9 тыс. рублей, второй – 3,5 тыс. рублей, третьей – 2,8 тыс. рублей. В эту сумму входит стоимость набора социальных услуг – 1,4 тыс. рублей в месяц.

«Ежемесячная денежная выплата по инвалидности назначается СФР без заявления, начиная с момента ее установления», – пояснил Эдуард Вафин.

Участникам СВО, получившим инвалидность, также производятся выплаты. Тем, кто получил военную травму, – 7 тыс. рублей в месяц, независимо от группы Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Период участия в СВО засчитывается в стаж в двойном размере

Участники СВО из Татарстана имеют право на льготы при назначении гражданских пенсий. Речь идет о повышенном пенсионном стаже, при котором период участия в специальной военной операции засчитывается в стаж в двойном размере, и использовании повышенных пенсионных коэффициентов – 3,6 в год.

«Период участия в специальной военной операции будет учитываться и при назначении досрочной страховой пенсии за длительный стаж», – подчеркнул Эдуард Вафин.

Это означает, что право на страховую пенсию по старости может появиться на два года раньше пенсионного возраста на общих основаниях, но не ранее достижения мужчинами возраста 60 лет и 55 лет – у женщин. Льготой могут воспользоваться мужчины, имеющие страховой стаж 42 года, и женщины со страховым стажем в 37 лет.

«Исключение предусмотрено в отношении тех, кто стал инвалидом вследствие увечья или заболевания, полученного в период пребывания в добровольческих формированиях. Добровольцам, получившим инвалидность, назначается пенсия по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению», – заметил Вафин.

Эдуард Вафин: «Период участия в специальной военной операции будет учитываться и при назначении досрочной страховой пенсии за длительный стаж» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В частности, инвалиды первой группы получают пенсию в размере 21,4 тыс. рублей, второй группы – 17,8 тыс. рублей, а третьей группы – 12,5 тыс. рублей. Размер пенсии увеличивается, если доброволец воспитывает детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если ребенок очно учится в вузе или техникуме. Надбавка устанавливается в зависимости от размера назначенной пенсии по инвалидности, но не более чем на трех иждивенцев.

Стоит отметить, что гражданские пенсии военнослужащим назначает Социальный фонд при достижении пенсионного возраста. Военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств, которые выходят на пенсии раньше, такие выплаты назначают в кадровых подразделениях по месту службы.

По федеральному закону военным пенсионерам право на страховую часть трудовой пенсии по старости в 2023 году предоставляется при наличии нескольких условий.

«Во-первых, страховой стаж должен быть не менее 14 лет, а индивидуальный пенсионный коэффициент должен составлять не менее 25,8. Во-вторых, военнослужащий должен достичь пенсионного возраста, который в этом году с учетом переходного периода составляет для женщин не менее 56,5 года, а для мужчин – 61,5 года», – подчеркнул собеседник «Татар-информа».

Для назначения второй пенсии военному пенсионеру необходимо обратиться в МФЦ, Социальный фонд или подать заявление через личный кабинет на портале госуслуг Фото: © «Татар-информ»

Инвалиды получают от государства индивидуальные средства реабилитации

Эдуард Вафин отметил, что для учета страховых взносов во время работы в гражданских учреждениях при назначении второй пенсии военный пенсионер должен быть зарегистрирован в системе обязательного пенсионного страхования.

Сведения о гражданском стаже, начисленных страховых взносах, размере заработной платы, а также периодах работы в гражданских организациях отражаются на индивидуальном лицевом счете в СФР и будут определять право на страховую пенсию. Для назначения такой пенсии необходимо обратиться в МФЦ, Социальный фонд или подать заявление через личный кабинет на портале госуслуг.

Кроме пенсий и пособий Социальный фонд России предоставляет военнослужащим и другие социальные гарантии. К примеру, если военнослужащий получил ранение, которое привело к инвалидности, фонд обеспечивает его техническими средствами реабилитации. Какие изделия необходимы – прописывают врачи медико-социальной экспертизы в индивидуальной программе реабилитации и абилитации.

«Есть федеральный перечень технических средств реабилитации, который размещен в открытом доступе на официальном сайте СФР. Человеку нужно просто заявить о себе и подать соответствующие документы. Сделать это можно удаленно на портале госуслуг или при личном визите в МФЦ», – пояснил Вафин.

После постановки на учет приобрести изделие можно тремя способами: подать документы в Социальный фонд и дождаться выдачи изделия, купить самому, а затем получить компенсацию из фонда либо использовать электронный сертификат для его покупки.

Семьи мобилизованных имеют право на ежемесячные пособия на детей военнослужащих Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Семьи бойцов СВО получают детские пособия, компенсации за ЖКУ и ремонт

Семьям участников СВО Социальный фонд назначает пособия в упрощенном порядке, без учета доходов мобилизованных. К примеру, при оценке нуждаемости семьи при установлении единого пособия и ежемесячного пособия при рождении первого ребенка не учитываются доходы тех, кого призвали в ходе частичной мобилизации.

«Пособия семье мобилизованного назначаются на шесть месяцев при первичном обращении на основании справки из военкомата. При продлении выплат на следующие шесть месяцев справка уже не потребуется. Социальный фонд запросит необходимые данные самостоятельно», – пояснил управляющий Отделением Социального фонда России по РТ.

Семьи мобилизованных имеют право на ежемесячные пособия на детей военнослужащих. Выплата назначается с даты мобилизации, сроком на один год либо до достижения ребенком трех лет в данный период.

«Размер ежемесячного пособия на ребенка в 2023 году установлен в размере 15,5 тыс. рублей. Если за выплатой семья в прошлом году не обратилась, то она назначается с даты мобилизации», – подчеркнул спикер.

В нашей стране создан государственный фонд «Защитники Отечества». Между недавно открывшимся филиалом фонда в Казани и Отделением СФР подписано соглашение о сотрудничестве Фото: rais.tatarstan.ru

Если на момент призыва на срочную службу супруга мобилизованного татарстанца была в положении, то семья получит единовременное пособие. Размер пособия беременной жене военнослужащего, призванного на срочную службу, в этом году составляет 36,2 тыс. рублей.

«Если военнослужащий-доброволец погиб или пропал без вести, то вдовам, вдовцам или родителям выплачивается дополнительная пенсия по потере кормильца», – сообщил Эдуард Вафин.

Семья погибшего или пропавшего без вести военнослужащего получает ежемесячную денежную компенсацию. Размер выплаты каждому члену семьи погибшего военнослужащего рассчитывается путем деления ежемесячной денежной компенсации для инвалида первой группы (21,9 тыс. рублей) на количество членов семьи, включая погибшего. Также семье полагается ежемесячное пособие на каждого ребенка в размере 2,8 тыс. рублей и компенсация 60% расходов на ЖКХ. Кроме того, один раз в десять лет члены семьи, потерявшей кормильца, могут получить единовременную выплату на ремонт дома.

По поручению Президента России Владимира Путина в нашей стране создан государственный фонд «Защитники Отечества». Между недавно открывшимся филиалом фонда в Казани и Отделением СФР подписано соглашение о сотрудничестве.

«Это взаимодействие значительно ускорит процесс оформления участниками СВО документов, выплат и всех полагающихся мер поддержки. Через социальных координаторов фонда «Защитники Отечества» уже проводится разъяснительная работа среди военнослужащих и членов их семей о государственных услугах и выплатах, предоставляемых Социальным фондом России. Мы обмениваемся информацией в постоянном режиме», – подчеркнул Эдуард Вафин.

Кроме того, управляющий Отделением Социального фонда России по Татарстану проводит личный прием граждан по различным вопросам. Ближайший прием татарстанцев запланирован на 10 октября.