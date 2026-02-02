Досрочная пенсия и выплаты: ОСФР по РТ назвало меры поддержки многодетных мам

За прошлый год более 2 тысяч многодетных мам из Татарстана досрочно вышли на пенсию. Какие еще меры господдержки получают женщины и кому положен досрочный выход на пенсию, «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ОСФР по РТ.

«Женщины, родившие или усыновившие и воспитавшие до восьми лет трех и более детей, имеют право на досрочный выход на страховую пенсию. Установлены следующие возрастные границы выхода на пенсию: женщины с пятью и более детьми – с 50 лет, с четырьмя детьми – с 56 лет, с тремя детьми – с 57 лет», – сообщил управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.

Для назначения досрочной пенсии в этом году нужно иметь страховой стаж не менее 15 лет и накопить 30 пенсионных коэффициентов. При расчете ИПК за календарный год учитывается воспитание детей: за первого ребенка начисляется 1,8 балла, за второго – 3,6, за третьего и четвертого ребенка за период ухода до полутора лет – по 5,4 балла.

Кроме того, мамы детей из Татарстана пользуются другими мерами господдержки.

«Это пособия по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью, дополнительно оплачиваемые выходные дни для ухода за детьми-инвалидами, маткапитал. Неработающие родители инвалидов получают ежемесячные выплаты. Также предусмотрены компенсация платы за детский сад и подарки новорожденным», – отметили в пресс-службе.

С 2026 года закон предусматривает включение в страховой стаж женщин периодов ухода за всеми детьми, что позволит увеличить размер пенсии мам с пятью и более детьми. Периоды ухода засчитываются в страховой стаж при условии, что им предшествовали или за ними следовали периоды работы с начислением и уплатой страховых взносов.

Стоит отметить, что досрочно выйти на пенсию могут не только многодетные мамы, но и другие льготники.

«Досрочно выйти на пенсию могут также работники вредных производств, люди с длительным стажем (42 года для мужчин, 37 – для женщин), педагоги, медики, северяне, родители детей-инвалидов, безработные предпенсионеры. Оформить льготу можно до достижения общего пенсионного возраста», – пояснили в пресс-службе ОСФР по РТ.

Поддержка семей с детьми в России реализуется по национальному проекту «Семья».