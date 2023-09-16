Рейс в Бразилию и экскурсия по кабине пилота: в аэропорту Казани прошел детский пресс-тур

В международном аэропорту Казань прошел пресс-тур для детей, на котором ребят познакомили с историей воздушной гавани и показали ее работу от регистрации до посадки. Мероприятие было приурочено к празднованию 44-го дня рождения аэропорта.

В самом начале экскурсии ребятам рассказали про развитие гражданской авиации в Татарстане и богатой истории международного аэропорта. После этого они прошли регистрацию на рейс в Рио-де-Жанейро.

«Сегодня по случаю дня рождения аэропорта — нам исполнилось 44 года — а также по случаю предстоящего дня рождения нашей базовой авиакомпании — Nordwind Airlines, — которой в этом году исполнится 15 лет, мы провели так называемый детский пресс-тур в формате экскурсии для детей журналистов и блогеров по объектам инфраструктуры аэропорта и самолёту», — сказал пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.

Следующим пунктом стал предполетный досмотр, где детей познакомили с досмотровым оборудованием для поиска запрещенных предметов. Кроме того, все дети смогли попробовать себя в роли инспектора досмотра.

Кульминацией экскурсии стал самолет Airbus A321 авиакомпании Nordwind Airlines. Дети пообщались с членами экипажа, узнали об особенностях конструкции лайнера и работе авиационной техники. Кроме того, ребята смогли посидеть за штурвалом и узнать о назначении различных приборов на борту.

Один из юных путешественников по имени Амир отметил, что посещение кабины пилота стало самым запоминающимся событием за весь пресс-тур. В свою очередь, пилот самолёта заявил, что рассказать что-либо детям — один из самых приятных моментов в работе.

Завершением мероприятия стала поездка на взлетно-посадочную полосу, где ребята просмотрели, как многотонные «железные птицы» взлетают и садятся, а также а сделали памятные фотографии. Стоит отметить, что площадка расположилась сразу за взлетной полосой, поэтому самолеты пролетали практически над головами ребят.

Международный аэропорт «Казань» и авиакомпания Nordwind Airlines, которая является базовым перевозчиком казанского аэропорта, регулярно проводят познавательные экскурсии с целью популяризации труда авиаторов, знакомства с авиационными профессиями и поддержания у юного поколения интереса к истории авиации.