Досмотр следовавшего на Украину корабля вежливыми морпехами РФ сняли на видео

Оперативное видео, снятое российскими морскими пехотинцами при вежливом захвате и последующем досмотре сухогруза «Сукра Окан» в Черном море, распространила пресс-служба Минобороны РФ.

«Кадры работы российской досмотровой группы патрульного корабля Черноморского флота «Василий Быков» на сухогрузе «Сукра Окан», следовавшего под флагом Палау в украинский порт Измаил 13 августа», – поясняется в комментарии.

В ведомстве отметили, что высадка российских военнослужащих произошла после отказа команды иностранного корабля на требование об остановке.

На записи, сделанной нашлемной камерой одного из морпехов, запечатлена высадка с вертолета на палубу и захват управления сухогрузом. Отметим, что общаясь с командой остановленного корабля, российские бойцы ведут себя достаточно вежливо.

«Выключите двигатель и пожалуйста, сядьте», – звучит в кадре обращение одного из морпехов к иностранным морякам.

Профессиональные действия инспекционной группы также отмечаются и в официальном комментарии Минобороны РФ. В нем говорится, что досмотр прошел в соответствии с требованиями международных документов. После процедуры команде корабля разрешили вернуться на курс следования.