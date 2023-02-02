Снайпер Чехов и бронекатер из Зеленодольска: истории татарстанцев в Сталинградской битве

2 февраля в России отмечается День воинской славы. Ровно 80 лет назад Красная Армия разгромила немецко-фашистские войска в Сталинградской битве. Это стало одним из переломных моментов в войне. О вкладе татарстанцев в Сталинградском сражении, бронекатерах из Зеленодольска и открытии тематической выставки в Казани узнал «Татар-информ».

Среди защитников Сталинграда немало было татарстанцев

Фото: из фондов Музея-мемориала Великой Отечественной войны

«Из 9 тысяч выжили лишь 170 человек, но они смогли сохранить знамя дивизии»

80 лет назад завершилась одна из самых масштабных битв за время Великой Отечественной войны. Вся страна в едином порыве более полугода самоотверженно сражалась с фашистскими захватчиками. Люди разных национальностей и вероисповеданий стояли плечом к плечу, отвоевывая каждый сантиметр родной земли. Среди защитников Сталинграда немало было и татарстанцев. О подвигах наших земляков «Татар-информу» рассказал научный сотрудник Музея-мемориала Великой Отечественной войны Наиль Хабибуллин.

«147-ю стрелковую дивизию сформировали в Кукморе. Она принимала участие в боях практически с начала Сталинградской битвы и с июля находилась в составе 62-й армии. Дивизия попала в окружение чуть западнее Калача, когда шло наступление армии Паулюса. Это были бои с 8 по 10 августа 1942 года, самый тяжелый и напряженный период, когда немцы рвались к Сталинграду. История очень трагическая. Из всей дивизии, состоящей примерно из 9 тысяч человек, удалось выжить лишь 171 бойцу. Это гигантские потери, однако оставшимся в живых удалось сохранить знамя. Позже дивизию передали на доукомплектование, и она смогла дойти до самой победы, до конца», – рассказал Наиль Хабибуллин.

120-я дивизия формировалась непосредственно в Казани. Ее бойцы во время Сталинградской битвы проявили максимум самоотверженности и героизма. Стоит отметить, что это единственная из всех татарстанских частей, которая удостоилась гвардейского звания – 6 февраля 1943 года она стала именоваться 69-й гвардейской дивизией.

Вся страна в едином порыве более полугода самоотверженно сражалась с фашистами Фото: из фондов Музея-мемориала Великой Отечественной войны

«Ее судьба сложилась несколько иначе. Дивизия сражалась в составе 21-й армии Донского фронта. Участвовала в контрнаступлении, в операции “Уран”, а также в заключительной части Сталинградской битвы – операции “Кольцо”, когда вражескую армию расчленили на две группы – северную и южную, а потом уничтожили. Хочу отметить, что также в контрнаступлении отличились танкисты 91-й отдельной танковой бригады из Татарстана», – отметил научный сотрудник.

Бронекатер из Зеленодольска и снайпер Чехов

По словам Наиля Хабибуллина, значимый вклад в победу в Сталинградской битве внес Зеленодольский судостроительный завод имени Максима Горького. Бронекатера, которые выпускал завод, оказались одним из важнейших звеньев в битве «на воде».

«Зеленодольские бронекатера были одним из основных огневых средств в Волжской военной флотилии. У них была достаточно легкая противопульная и противоосколочная броня с грозными башнями от танков Т-26 или Т-34. Своим огнем они прикрывали наступления сухопутных частей в городе и организовывали эвакуацию жителей Сталинграда через Волгу. Катера подвозили боеприпасы и еду, с их помощью осуществлялись поставки по Волге. Большинство из этих судов были потоплены. На набережной в Волгограде стоит поднятый со дна Волги бронекатер – он весь в пробоинах. Это памятник героям того времени», – сказал Наиль Хабибуллин.

Судьба нашей страны и Победы в целом была решена в двух сражениях – защита Москвы и битва под Сталинградом Фото: из фондов Музея-мемориала Великой Отечественной войны

Отдельно научный сотрудник Музея-мемориала Великой Отечественной войны отметил 13-ю гвардейскую стрелковую дивизию Родимцева.

«Еще одна из самых известных дивизий, которая сражалась в составе 62-й армии в Сталинграде, в частности на Мамаевом кургане, – 13-я гвардейская стрелковая дивизия Родимцева. В ее составе воевал татарстанец – снайпер Анатолий Чехов. В боях он уничтожил более 30 солдат и офицеров противника. Анатолий Чехов прошел всю войну и был удостоен ордена Красного Знамени», – рассказал Хабибуллин.

Ночные атаки от татарина

Сталинградское сражение считается переломным в Великой Отечественной войне. По словам Хабибуллина, судьба нашей страны и Победы в целом была решена в двух сражениях – защита Москвы и битва под Сталинградом. Тяжелейшие кровопролитные бои, которые стали испытанием выносливости тела и духа, длились более полугода. Немногие знают, что битву при Сталинграде позднее станут называть «Верденом» Второй мировой войны.

Тяжелейшие кровопролитные бои длились более полугода Фото: из фондов Музея-мемориала Великой Отечественной войны

«Для фашистов Сталинград был основным выходом на юг нашей страны. Через него проходили все важнейшие транспортные магистрали, железнодорожные узлы и, конечно, Волга – крупнейшая судоходная транспортная артерия, которая соединяла юг и север страны. Гитлер стремился захватить Сталинград и отрезать нам доступ к нефти на Кавказе. Это были основные ресурсы для страны. Во-вторых, был важный идеологический момент, ведь город носил имя главнокомандующего Иосифа Сталина и мы просто не могли его сдать», – уточнил научный сотрудник музея-мемориала.

По его словам, весь мир пристально следил за исходом сражения. К примеру, президент США Франклин Рузвельт лично поздравил сталинградцев и Сталина с победой, а король Соединенного королевства Георг VI прислал рыцарский меч защитникам Сталинграда в знак уважения.

«Тот разгром, который немцы потерпели во время наступления под Сталинградом, стал для всего мира сигналом, что Советский Союз смог выстоять перед немецким блицкригом. Мы смогли доказать, что даже в сложнейших условиях способны восстановить военную промышленность», – рассказал Наиль Хабибуллин.

Гани Сафиуллин командовал 38-й стрелковой дивизией, которая запомнилась своими ночными атаками на немцев Фото: из фондов Музея-мемориала Великой Отечественной войны

Во время беседы Хабибуллин вспомнил еще одного героя Сталинградской битвы из Татарстана, уроженца села Старый Кишит (современного Арского района Татарстана, – прим. Т-и) Гани Сафиуллина. Он командовал 38-й стрелковой дивизией, которая запомнилась своими ночными атаками на немцев.

«За заслуги в битве при Сталинграде он был награжден орденом Суворова второй степени. Позднее за штурм при форсировании Днепра был удостоен звания Героя Советского Союза. Закончил войну генерал-лейтенантом», – отметил научный сотрудник.

Научный сотрудник Музея-мемориала Великой Отечественной войны Наиль Хабибуллин Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Кто не помнит своего прошлого, у того нет будущего»

Почему важно помнить подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны и передавать эту память из поколения в поколение?

Есть очень хорошая фраза: «Кто не помнит своего прошлого, у того нет будущего». История нашей многонациональной страны всегда была непростой. Мы отстаивали свою независимость: Куликовская битва и Ледовое побоище, Отечественная война 1812 года с Наполеоном и Великая Отечественная война с фашизмом. Мы должны помнить свою историю, знать ее светлые и темные стороны, хранить эту память и передавать из поколения в поколение.

Что планируется завтра в музее в честь 80-летия победы в Сталинградской битве?

Завтра у нас в Музее-мемориале Великой Отечественной войны планируется открытие выставки, посвященной 80-летию Победы в Сталинградской битве. Мы подготовили архивные фотографии из фондов Национального музея РТ. Все фотографии – подлинники. Также мы покажем экспонаты, предоставленные региональной молодежной организацией «Отечество».

В Музее-мемориале Великой Отечественной войны планируется открытие выставки, посвященной 80-летию Победы в Сталинградской битве Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Где можно узнать о родных и близких, которые были участниками тех событий?

Самая большая база данных по всем участникам Великой Отечественной войны – проект «Память народа». Это огромный портал, где собраны документы, в том числе рассекреченные, из Центрального архива Министерства обороны РФ. Там можно найти боевой путь, наградные листы и все документы, которые были у бойцов. Также есть «Книга памяти РТ». Она предназначена для поиска информации о погибших и пропавших без вести.



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