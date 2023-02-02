Снайпер Чехов и бронекатер из Зеленодольска: истории татарстанцев в Сталинградской битве
2 февраля в России отмечается День воинской славы. Ровно 80 лет назад Красная Армия разгромила немецко-фашистские войска в Сталинградской битве. Это стало одним из переломных моментов в войне. О вкладе татарстанцев в Сталинградском сражении, бронекатерах из Зеленодольска и открытии тематической выставки в Казани узнал «Татар-информ».
«Из 9 тысяч выжили лишь 170 человек, но они смогли сохранить знамя дивизии»
80 лет назад завершилась одна из самых масштабных битв за время Великой Отечественной войны. Вся страна в едином порыве более полугода самоотверженно сражалась с фашистскими захватчиками. Люди разных национальностей и вероисповеданий стояли плечом к плечу, отвоевывая каждый сантиметр родной земли. Среди защитников Сталинграда немало было и татарстанцев. О подвигах наших земляков «Татар-информу» рассказал научный сотрудник Музея-мемориала Великой Отечественной войны Наиль Хабибуллин.
«147-ю стрелковую дивизию сформировали в Кукморе. Она принимала участие в боях практически с начала Сталинградской битвы и с июля находилась в составе 62-й армии. Дивизия попала в окружение чуть западнее Калача, когда шло наступление армии Паулюса. Это были бои с 8 по 10 августа 1942 года, самый тяжелый и напряженный период, когда немцы рвались к Сталинграду. История очень трагическая. Из всей дивизии, состоящей примерно из 9 тысяч человек, удалось выжить лишь 171 бойцу. Это гигантские потери, однако оставшимся в живых удалось сохранить знамя. Позже дивизию передали на доукомплектование, и она смогла дойти до самой победы, до конца», – рассказал Наиль Хабибуллин.
120-я дивизия формировалась непосредственно в Казани. Ее бойцы во время Сталинградской битвы проявили максимум самоотверженности и героизма. Стоит отметить, что это единственная из всех татарстанских частей, которая удостоилась гвардейского звания – 6 февраля 1943 года она стала именоваться 69-й гвардейской дивизией.
«Ее судьба сложилась несколько иначе. Дивизия сражалась в составе 21-й армии Донского фронта. Участвовала в контрнаступлении, в операции “Уран”, а также в заключительной части Сталинградской битвы – операции “Кольцо”, когда вражескую армию расчленили на две группы – северную и южную, а потом уничтожили. Хочу отметить, что также в контрнаступлении отличились танкисты 91-й отдельной танковой бригады из Татарстана», – отметил научный сотрудник.
Бронекатер из Зеленодольска и снайпер Чехов
По словам Наиля Хабибуллина, значимый вклад в победу в Сталинградской битве внес Зеленодольский судостроительный завод имени Максима Горького. Бронекатера, которые выпускал завод, оказались одним из важнейших звеньев в битве «на воде».
«Зеленодольские бронекатера были одним из основных огневых средств в Волжской военной флотилии. У них была достаточно легкая противопульная и противоосколочная броня с грозными башнями от танков Т-26 или Т-34. Своим огнем они прикрывали наступления сухопутных частей в городе и организовывали эвакуацию жителей Сталинграда через Волгу. Катера подвозили боеприпасы и еду, с их помощью осуществлялись поставки по Волге. Большинство из этих судов были потоплены. На набережной в Волгограде стоит поднятый со дна Волги бронекатер – он весь в пробоинах. Это памятник героям того времени», – сказал Наиль Хабибуллин.
Отдельно научный сотрудник Музея-мемориала Великой Отечественной войны отметил 13-ю гвардейскую стрелковую дивизию Родимцева.
«Еще одна из самых известных дивизий, которая сражалась в составе 62-й армии в Сталинграде, в частности на Мамаевом кургане, – 13-я гвардейская стрелковая дивизия Родимцева. В ее составе воевал татарстанец – снайпер Анатолий Чехов. В боях он уничтожил более 30 солдат и офицеров противника. Анатолий Чехов прошел всю войну и был удостоен ордена Красного Знамени», – рассказал Хабибуллин.
Ночные атаки от татарина
Сталинградское сражение считается переломным в Великой Отечественной войне. По словам Хабибуллина, судьба нашей страны и Победы в целом была решена в двух сражениях – защита Москвы и битва под Сталинградом. Тяжелейшие кровопролитные бои, которые стали испытанием выносливости тела и духа, длились более полугода. Немногие знают, что битву при Сталинграде позднее станут называть «Верденом» Второй мировой войны.
«Для фашистов Сталинград был основным выходом на юг нашей страны. Через него проходили все важнейшие транспортные магистрали, железнодорожные узлы и, конечно, Волга – крупнейшая судоходная транспортная артерия, которая соединяла юг и север страны. Гитлер стремился захватить Сталинград и отрезать нам доступ к нефти на Кавказе. Это были основные ресурсы для страны. Во-вторых, был важный идеологический момент, ведь город носил имя главнокомандующего Иосифа Сталина и мы просто не могли его сдать», – уточнил научный сотрудник музея-мемориала.
По его словам, весь мир пристально следил за исходом сражения. К примеру, президент США Франклин Рузвельт лично поздравил сталинградцев и Сталина с победой, а король Соединенного королевства Георг VI прислал рыцарский меч защитникам Сталинграда в знак уважения.
«Тот разгром, который немцы потерпели во время наступления под Сталинградом, стал для всего мира сигналом, что Советский Союз смог выстоять перед немецким блицкригом. Мы смогли доказать, что даже в сложнейших условиях способны восстановить военную промышленность», – рассказал Наиль Хабибуллин.
Во время беседы Хабибуллин вспомнил еще одного героя Сталинградской битвы из Татарстана, уроженца села Старый Кишит (современного Арского района Татарстана, – прим. Т-и) Гани Сафиуллина. Он командовал 38-й стрелковой дивизией, которая запомнилась своими ночными атаками на немцев.
«За заслуги в битве при Сталинграде он был награжден орденом Суворова второй степени. Позднее за штурм при форсировании Днепра был удостоен звания Героя Советского Союза. Закончил войну генерал-лейтенантом», – отметил научный сотрудник.
«Кто не помнит своего прошлого, у того нет будущего»
Почему важно помнить подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны и передавать эту память из поколения в поколение?
Есть очень хорошая фраза: «Кто не помнит своего прошлого, у того нет будущего». История нашей многонациональной страны всегда была непростой. Мы отстаивали свою независимость: Куликовская битва и Ледовое побоище, Отечественная война 1812 года с Наполеоном и Великая Отечественная война с фашизмом. Мы должны помнить свою историю, знать ее светлые и темные стороны, хранить эту память и передавать из поколения в поколение.
Что планируется завтра в музее в честь 80-летия победы в Сталинградской битве?
Завтра у нас в Музее-мемориале Великой Отечественной войны планируется открытие выставки, посвященной 80-летию Победы в Сталинградской битве. Мы подготовили архивные фотографии из фондов Национального музея РТ. Все фотографии – подлинники. Также мы покажем экспонаты, предоставленные региональной молодежной организацией «Отечество».
Где можно узнать о родных и близких, которые были участниками тех событий?
Самая большая база данных по всем участникам Великой Отечественной войны – проект «Память народа». Это огромный портал, где собраны документы, в том числе рассекреченные, из Центрального архива Министерства обороны РФ. Там можно найти боевой путь, наградные листы и все документы, которые были у бойцов. Также есть «Книга памяти РТ». Она предназначена для поиска информации о погибших и пропавших без вести.
P. S. Перед одной из важнейших дат для нашей страны на въезде в Волгоград поменяли таблички с названием. Теперь гости города на Волге въезжают в город-герой Сталинград. Тот самый, который смог выстоять и победить в неравной борьбе с фашизмом. Тот, что стал символом отваги и стойкости русского народа против немецких захватчиков. Чтобы помнили...