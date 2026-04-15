Дошли до 1600 года: в Казани на фестивале «Эхо веков» показали родословную из 70 человек

Финал городского этапа фестиваля «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез» прошел сегодня в ДК «Железнодорожников» в казанском поселке Юдино. На нем выступили шесть больших и дружных семей.

Семья Маннановых подошла к изучению своих корней основательно: поиски в архивах заняли около двух лет. Результат впечатляет – их семейное древо включает 70 человек, а самая ранняя запись датируется 1600 годом.

«Наши документы подтверждены архивными справками», – сообщила «Татар-информу» Регина Маннанова.

С историей семьи тесно связана и необычная фамильная легенда. В родной деревне Маннановых называют «Кукарами». Это прозвище пошло от прапрадеда Тельмана, который когда-то привез из Кукарской волости [ныне Кировская область – прим. ТИ] топор и любил им хвастаться. С тех пор плотницкое дело стало семейной традицией. Реликвии династии – плотницкие инструменты – бережно хранит свекор Регины, который продолжает заниматься строительством.

Кулинарная часть презентации Маннановых стала настоящим праздником для гурманов. Семья сделала ставку на традиционные блюда из гуся, который в татарской культуре считается символом достатка и гостеприимства.

«Сегодня мы представили национальные блюда, приготовленные из гуся: это балеш с потрохами, отварные ножки с головами, вяленый гусь и сладкий балеш. А также наше традиционное удмуртское блюдо – перепечи», – перечислила Регина.

Смешение татарских и удмуртских традиций на столе неслучайно: сама Регина родом из Удмуртии. На фестиваль она пришла в стилизованном татарском костюме с национальной вышивкой, в то время как ее сестра с мужем-удмуртом выбрали свои национальные наряды, подчеркнув многонациональный характер семьи.

Регина и Алмаз Маннановы воспитывают пятерых детей: старшему 12 лет, а младшему всего полгода. Для них участие в фестивале – это прежде всего урок истории и любви к своим корням.

«Я думаю, что очень важно знать свои традиции. Если мы не будем знать, кто был до нас, мы не сможем передать это нашим детям. Мы стараемся воспитывать семью в традициях: передавать заботу друг о друге, собираться вместе, готовить национальные блюда, петь под гармошку и танцевать», – поделилась Регина Маннанова.

Всего в этот день поддержать Маннановых пришли 55 родственников: от бабушек и дедушек до самых маленьких правнуков. Семья впервые участвует в таком масштабном мероприятии и надеется пройти в следующий этап, чтобы заявить о себе еще более расширенным составом.

Участники конкурса представили родословные древа, семейные реликвии и рассказали истории своего рода в творческом номере.

Фестиваль «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез» с 2019 года объединил более 14 500 человек из 1 299 семей. Здесь и двухмесячные малыши, и 98-летние мудрецы, династии до 74 человек и пары с полувековым стажем. Зональные этапы прошли в Кукморском, Нурлатском, Спасском, Атнинском районах, а также в Нижнекамске и Казани. Фестиваль проходит в рамках республиканского нацпроекта «Семья».