Дошкольное учреждение Казани признано лучшим инклюзивным детсадом в России

Детсад №33 Казани занял первое место в номинации «Лучший инклюзивный детский сад» всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа – 2024».

Как сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ, финал данного конкурса прошел в Москве 16 – 18 октября. Организации боролись за победу в четырех номинациях: «Лучший инклюзивный детский сад», «Лучшая инклюзивная школа», «Лучшая инклюзивная организация отдыха детей и их оздоровления» и «Лучшая ресурсная организация по развитию инклюзивного образования».

«Конкурс состоит из двух этапов – регионального, который проводят субъекты РФ, и федерального, участие в котором принимают победители регионального этапа», – говорится в сообщении.

В этом году конкурс прошел в одиннадцатый раз. В заочном этапе приняли участие 170 организаций из 67 регионов России. В финал вышли 40 учреждений – по десять в каждой из четырех номинаций.