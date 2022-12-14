Дошкольники из Челнов спасли почти восемь гектаров леса

Воспитанники детских садов Набережных Челнов собрали 41,5 тонны макулатуры – тем самым они спасли 7867,3 га лес. Сбор вторсырья велся в рамках акции «Бумаге – вторую жизнь», в которой приняли участие в общей сложности 75 детских садов.

Победителей акции наградили специалисты Прикамского территориального управления Минэкологии и сотрудники ООО «ЭкоЛаб». Лидерами экоконкурса стали воспитанники детского сада №98, которые собрали 3604 кг макулатуры. Второе место занял детский сад № 124, третье место — детсад №61, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Напомним, акция «Бумаге – вторую жизнь» проводится в городе регулярно, участие в ней могут принимать все желающие. В течении года старые газеты, журналы, книги и тетради активно сдают школьники и работники предприятий.