Дошкольники Актанышского района подготовили новогодние открытки для бойцов

В преддверии Нового года в Поисевском детском саду Актанышского района прошла акция «Новогодняя открытка бойцам, участвующим в специальной военной операции». Мероприятие было организовано с целью развития нравственно-патриотических ценностей у дошкольников.

Вместе с воспитателями дети создали яркие праздничные открытки, украсили их рисунками и написали искренние поздравления. В своих посланиях они пожелали военнослужащим здоровья, счастья и скорейшего возвращения домой.

«Для наших ребят это не просто творческое задание, – рассказала старший воспитатель Оксана Имамова. – Это важный урок добра и благодарности. Они вкладывали в каждую открытку частичку своего тепла, чтобы поддержать наших бойцов».

Организаторы уверены, что эти детские послания станут для солдат ценным подарком, напомнят о доме и добавят сил в выполнении боевых задач.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.